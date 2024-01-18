回應國台辦 民進黨中國部呼籲務實面對兩岸關係

台灣大選落幕，近日中國國台辦及外交部都表示「台灣是中國的台灣」，且諾魯突然與我國斷交。民進黨中國事務部指出，民進黨主席賴清德無論選前、選後，多次重申會依照中華民國的憲政體制維持現狀，並在對等、尊嚴的前提下，和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標，然而中共長期無視台灣釋出的善意，不但選前頻頻介選，選後國台辦、外交部馬上發表評論，對台灣選舉結果說三道四，更利誘我邦交國諾魯，與台斷交。

民進黨中國部譴責中共無視兩岸互不隸屬的客觀事實，更反對中共在國際上打壓台灣的種種行徑，同時呼籲中共及中國國家主席習近平承諾不會片面以武力改變區域現狀，並務實面對兩岸關係，共同為兩岸人民的福祉努力。

民進黨中國部指出，在確定台灣總統大選由賴清德勝出後，中國國台辦馬上評論表示「選舉結果不能代表島內主流民意」，更稱「台灣是中國的台灣，這次選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親，越走越親的共同願望」。不只不願面對民主選舉的結果，又發表「兩岸同屬一中」的言論，不願接受兩岸互不隸屬的客觀事實。

民進黨中國部指出，中國外交部也接著評論，稱「台灣問題是中國的內政，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變，中國政府堅持一個中國原則、反對台獨分裂、反對兩個中國和一中一台的立場不會改變」，甚至再提「一個中國原則是維護台海和平穩定的定海神針」，完全無視台灣大選結果就是成功抵禦中共介選、並反對中共對台打壓的最好證明。

民進黨中國部表示，中共不只在言語上對台施壓，更藉諾魯有財政缺口、工程經費需求，利誘諾魯與我國斷交，轉而向中共建交，中諾兩國更宣稱諾魯此舉是承認所謂「一中原則」，並強調「一中原則」符合聯合國大會第2758號決議，也是歷來首見台灣友邦以此為斷交理由。中共在選後立刻透過外交手段打壓台灣的國際空間，這不但是對民主價值的報復，更是對國際的穩定秩序的公然挑戰。

民進黨中國部指出，這次台灣大選引起國際關注，美、日、歐洲等幾個國家都表示擬在台灣選舉後派團來台致賀，中共外交部也以「違反一中原則」表達不滿，事實上，選後中共對台大動作施壓，各國都看在眼裡，針對中諾宣稱「一中原則符合聯合國大會第2758號決議」，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）就指出，聯大第2758號決議文「並沒有決定台灣地位」，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義地參與聯合國體系。

民進黨中國部說，賴清德已多次表明對中國的承諾不變、善意不變，盼兩岸能在對等、尊嚴的前提下，為了兩岸人民的福祉對話、交流、合作，中共卻無視台灣善意，堅持繼續做兩岸關係的麻煩製造者。

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