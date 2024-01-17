指台灣被假訊息攻擊相當嚴重 杜奕瑾揭未來戰場將在這裡
【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】
「台灣被假訊息攻擊相當嚴重，極權國家恐藉此造成對立，未來要注意短影音的訊息！」臺灣AI實驗室創始人杜奕瑾17日分享1年來透過軟體對社群訊息的風向說，會有系統性的帳號試圖帶風向，而且會有雙語操作，因此研判並非台灣公司所為，而且該類帳號會在留言下謾罵，試圖製造對立。
雙語操作不正常
杜奕瑾說，他們透過infodemic軟體，從主流媒體與社群軟體蒐集資料，並建立AI模型並蒐集常用辭彙，用來辨認真人與非真人（或經過操作）帳號，在1年來的監測來看，大約去年1到4月時，蔡英文訪美時，操作疑美論的聲量相當高，約有15%的訊息是由操作假訊息的使用者（troll accounts）發出。
「有些帳號是一個口令一個動作，或是透過程式自動產生，就不會是自然（或是真人）的帳號！」杜奕瑾認為，他認為相關操作並非由台灣任何勢力造成，因為有出現雙語版的操作，且對於藍綠白都有不同程度的攻擊，因此研判是由中國相關的協同團體進行的攻擊，其行為目的常以中國的國家利益為主。
假帳號製造對立
他舉例說，在抖音上，民眾黨主席柯文哲的正面聲量，比國民黨時任總統候選人侯友宜還要高，而在藍白合之前，柯文哲的聲量是大於侯友宜的，破局之後才轉為支持國民黨。杜奕瑾表示，攻擊的強度從去年5月開始增強，議題包括質疑美國軍購、居住正義與非法違建、生化武器、食安與缺蛋等議題。
杜奕瑾提醒說，雖然目前假訊息或大量不自然的操作主要戰場還是在文字，但短影音將會成為未來的宣傳趨勢。
被問到這種不自然操作的目的，杜奕瑾強調，中國的攻擊並非「不讓誰當選」，而是透過扮演各種留言角色或網民，讓民眾難以理性討論，而且生成式AI產生的文字訊息已經有很大量運用。
不要被謾罵帶著走
「這類帶風向的帳號選舉完活動量下降50%！」他建議民眾，如果在社群帳號下留言，很快就有大量帳號回應謾罵，還有強化中國對台的軍事威脅等論述，就有可能是境外勢力的操作，最好不要跟著回應，且PTT等社群帳號若有無法登入的狀況，也有可能是被駭客拿來當帶風向的帳號，建議要報警處理。
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