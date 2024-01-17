外交部：田中光任總統特使參加馬紹爾群島總統就職典禮

馬紹爾群島共和國將於1月22日舉行新任總統海妮（Hilda Heine）就職典禮，外交部政務次長田中光奉派以總統特使身分代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往馬國祝賀，彰顯台馬篤實邦誼。外交部指出，田中光一行將於1月17日啟程，並於1月23日返國。

外交部表示，田中光此行將代表蔡英文總統向馬國新任總統及新政府內閣成員申致賀忱，並與海妮總統、外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）、國會議長瓦西（Brenson Wase）、副議長查克斯（Issac Zackhras）等馬國政要就台馬兩國合作計畫交換意見。

外交部說，我國與馬紹爾群島共和國邦誼篤睦，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，長期在糧食安全、醫療衛生、基礎建設、氣候變遷調適、婦女賦權等領域密切合作，成果豐碩，廣受馬國各界肯定。兩國未來將在既有的堅實基礎上加強合作，追求共榮互惠的夥伴關係，及持續深化台馬邦誼。

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