外交部：田中光任總統特使參加馬紹爾群島總統就職典禮
馬紹爾群島共和國將於1月22日舉行新任總統海妮（Hilda Heine）就職典禮，外交部政務次長田中光奉派以總統特使身分代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往馬國祝賀，彰顯台馬篤實邦誼。外交部指出，田中光一行將於1月17日啟程，並於1月23日返國。
外交部表示，田中光此行將代表蔡英文總統向馬國新任總統及新政府內閣成員申致賀忱，並與海妮總統、外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）、國會議長瓦西（Brenson Wase）、副議長查克斯（Issac Zackhras）等馬國政要就台馬兩國合作計畫交換意見。
外交部說，我國與馬紹爾群島共和國邦誼篤睦，兩國共享民主、自由、人權等普世價值，長期在糧食安全、醫療衛生、基礎建設、氣候變遷調適、婦女賦權等領域密切合作，成果豐碩，廣受馬國各界肯定。兩國未來將在既有的堅實基礎上加強合作，追求共榮互惠的夥伴關係，及持續深化台馬邦誼。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言