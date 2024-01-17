影／自爆會跳科目三 蔣萬安：若能舞統台灣 台流早統一對岸
台北市寧夏夜市前天在臉書貼出「科目三舞蹈競賽」遭網友狂嗆，好差勁的活動、「舞統台灣」。台北市長蔣萬安今天被問及，知不知道、會不會跳科目三？蔣笑說，「我知道科目三，但說什麼今天不要叫我跳，但也許之後有機會。」
對於台北市有夜市舉辦科目三舞蹈競賽被質疑「舞統台灣」，蔣說，他想講的是，如果一個科目三就能夠所謂「舞統台灣」，那台灣的流行文化早就統一對岸，也就是說，「我們要對自己的多元文化有信心」。
台北市長蔣萬安今天上午出席台北市警局分局長、大隊長交接典禮監交，媒體問蔣目前網路爆紅的科目三舞蹈，還有對寧夏夜市舉辦科目三舞蹈競賽的看法，蔣萬安自曝自己會跳，但蔣重申，如果一個科目三就能夠所謂「舞統台灣」，那台灣的流行文化早就統一對岸，要對自己的多元文化有信心。
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