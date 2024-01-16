隨黃國昌腳步加入民眾黨？ 陳椒華鬆口宣布卸任的下一步

2024總統暨立委選舉落幕，時代力量政黨票、區域立委全滅，立委陳椒華14日開砲追究為何黨中央沒經過決策，在選前付費上網紅節目，大肆攻擊民進黨不分區立委黃國昌，造成黨內多人退黨；對於未來的規畫，陳椒華表示，民眾黨沒有邀約，也不考慮，農曆年後會宣布卸任的下一步，「至少會回學校教書」。

時代力量黨主席王婉諭9日上網路節目「賀瓏夜夜秀」專訪時，指民眾黨不分區立委候選人黃國昌「永遠會到最後一刻才做決定，因為他其實是滿優柔寡斷的」，但陳椒華10日臉書發文指不認為黃國昌是優柔寡斷者。

選後陳椒華頻在臉書發文，先是感謝相信時力的支持者，認為結果雖不理想，但用盡全力，打了美好的一戰，請不要氣餒，要站在高牆的對立面，繼續努力；到了深夜，再發文指要追究黨中央未經決策，在選前製作影片及付費上網紅節目，大肆攻擊黃國昌造成多位黨員退黨。

陳椒華今出席環境部舉辦的空汙增量抵換原則說明會台北場，會後接受採訪時表示，很多黨員因黃國昌被攻擊而退黨 ，讓她覺得痛心，認為黨中央應解釋為何要在選前拍影片攻擊；另她確實不滿王婉諭在網路節目的發言，她所認識的黃國昌並非優柔寡斷的人，依然認為黃國昌的離開是時力的損失及遺憾。

對於2年前就開始思考卸任的規畫，陳椒華說，依照目前的選制參選地方選舉是不可能勝出，因此2年前就在思考卸任要做什麼，這部分農曆年後會宣布，至少會回學校教書，這是正職。

至於是否跟隨黃國昌腳步退出時代力量加入民眾黨？陳椒華表示，民眾黨並沒有邀請，她短時間內也不會去民眾黨，目前沒有考慮。

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