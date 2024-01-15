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蔡易餘3連任立委 綠黨內看好選嘉義縣長

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣第1選區民進黨蔡易餘（前排左四）連任，昨天展開謝票。圖／蔡易餘競選總部提供
嘉義縣第1選區民進黨蔡易餘（前排左四）連任，昨天展開謝票。圖／蔡易餘競選總部提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024總統大選及立委選舉，民進黨在嘉義縣全壘打，總統得票率47.69%大贏，也拿下2席區域立委，其中1選區的蔡易餘成功3連霸，是黨內下屆縣長呼聲最高人選，國民黨王育敏前年挑戰縣長失利，這次由黨主席朱立倫欽點選上不分區立委，有望捲土再戰，下屆縣長選舉人選悄然成形。

蔡易餘昨天一早從鹿草圓山宮出發謝票，經過水上、太保、朴子等。蔡說，這次總統得票超乎預期的好，尤其賴清德侯友宜本命區朴子市、六腳鄉都獲勝，而立委受藍白合影響，他的得票率比去年高、票數卻稍微降低。是否參選縣長，蔡說，目前還沒想到。

縣長翁章梁說，區域性因素在總統大選沒有絕對影響力，總統票在嘉義縣得票率47.69%，從各縣市來看開得還算可以。民進黨嘉縣黨部主委陳川崎說，綠大於藍基本盤鞏固，只剩阿里山鄉未突破，至於下屆縣長還有3年，現在談太早。

敗給蔡易餘的國民黨詹琬蓁昨也謝票，詹的胞妹、丈夫都把敗選矛頭指向國民黨縣黨部主委翁重鈞，翁說，選舉結果不如預期，近年選舉型態改變，未來嘉義縣要交棒給年輕一輩，認為朴子市長吳品叡、嘉縣婦女會理事長吳亮儀、王育敏都是很優秀的人才，但目前下屆黨內參選縣長的人選未定。

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