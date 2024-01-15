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誰選台南下屆市長？ 3綠委呼聲高

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德謝進盛／台南報導
台南立委第5選區民進黨林俊憲成功連任，昨天掃街謝票。圖／林俊憲競選總部提供
台南立委第5選區民進黨林俊憲成功連任，昨天掃街謝票。圖／林俊憲競選總部提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台南立委選舉剛落幕，下屆市長選舉已開始受關注，民進黨6席立委連任全壘打，其中林俊憲陳亭妃王定宇都被視為可能角逐人選，3人暫未正面回應此事。國民黨南市黨部表示，前年參選市長的謝龍介當選不分區立委，未來有機會繼續出戰；從不分區立委投入區域立委的國民黨陳以信落敗，喊話持續深耕。

6名連任的民進黨立委展開謝票，2選區郭國文選情緊繃，前晚是南市最晚宣布當選者，他一早走訪西港市場、麻豆市場、佳里市場等謝票，頻頻90度鞠躬感謝。

第5選區林俊憲說，把這場選舉視作鄉親對他的期中考，雖然少了主要對手，很慶幸自己得票數有成長；對於之後規畫，他說「請鄉親與我一起前行，繼續為我們最深愛的故鄉而打拚」。

台南立委第3選區民進黨陳亭妃（右）以黨內全台最高票數連任。記者鄭惠仁／攝影
台南立委第3選區民進黨陳亭妃（右）以黨內全台最高票數連任。記者鄭惠仁／攝影

第3選區陳亭妃奪下黨內最高票數，也是區域立委第3高票，她謝票時說「自己最了解台南、最了解台南的規畫」，未來會持續為台南而走，但不論扮演哪種角色，都會做得很好，大家可以放心。

台南立委第6選區民進黨王定宇成功連任，昨天展開謝票行程。記者李文德／攝影
台南立委第6選區民進黨王定宇成功連任，昨天展開謝票行程。記者李文德／攝影

第6選區王定宇遭遇藍營及無黨候選人夾擊勝出，他說，感謝選民在分票嚴重的情況下能夠給予支持；至於被詢問是否會挑戰市長選舉，王定宇指出，現在才2024年初，不要去想那麼遠的事情。

國民黨原本在台南提名4人參選，市議員王家貞不符候選資格，其餘3人都苦戰吞敗；6選區陳以信說「這輩子都是台南人，無法改變」，東區的服務處會持續經營，未來再出發，直到翻轉台南。

謝龍介前年選市長力抗黃偉哲，些微差距落敗，國民黨台南市黨部主委林進旺認為，謝龍介已當選國民黨不分區立委，會繼續結合黨部、議員、里鄰長耕耘地方，未來的市長選局，如果沒更好或是可合作人選，謝會繼續出戰。

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