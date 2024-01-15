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選戰落幕 竹縣長接棒話題升溫

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣立委選舉落幕，一、二選區立委當選人徐欣瑩（右二）與林思銘（左一）都是檯面上最有機會接班縣長楊文科（左二）的人選，副縣長、國民黨部主委陳見賢（右一）操盤得當，也有意角逐初選。圖／林思銘競辦提供
新竹縣立委選舉落幕，一、二選區立委當選人徐欣瑩（右二）與林思銘（左一）都是檯面上最有機會接班縣長楊文科（左二）的人選，副縣長、國民黨部主委陳見賢（右一）操盤得當，也有意角逐初選。圖／林思銘競辦提供

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新竹縣立委選舉落幕，同樣引發縣長接棒話題，立委當選人徐欣瑩林思銘都有機會，傳出副縣長陳見賢也有意參加初選，3人昨天都未表態，徐欣瑩強調重心先放在爭取竹縣福利和建設，林思銘表示要先做好縣府最有力的靠山，陳見賢則說，現階段做什麼像什麼比較重要。

藍營人士指出，若黨中央沒有決定徵召人選，縣長初選會提早展開，將採全民調或民調加黨員投票加權方式決定；如以立委當選人比較，論背景徐欣瑩與縣長楊文科相似，但論忠誠度和深耕則林思銘勝出，2人勢必激烈競爭。

徐欣瑩是交通大學碩、博士，即使竹北湧入大批竹科家庭，不再是藍營鐵板，其理工背景吸收大量竹科選票，更在綠營竹北市長鄭朝方的本命區竹北西區開出得票率52.1%的漂亮成績，另在湖口鄉拿下55.17%、新豐鄉54.97%，都是壓倒性取勝。

徐欣瑩未正面回應是否將挑戰下屆縣長，僅強調未來重心將放在爭取竹縣福利和建設經費，在中央協助縣長楊文科。

立委林思銘曾任5屆議員，藍營輔選人士認為基層黨員會更願意支持他，從這次選戰看來，林思銘面對全國高知名度的時代力量黨主席王婉諭，加上綠營操作棄保，最終仍以7萬6608票取勝，比4年前大幅成長1萬8033票，得票率增加約8.6%，可見深獲肯定。

林思銘表示，未來將先兌現政見，全力為竹縣爭取福利和建設，做縣府最有力的靠山，現階段並無其他盤算。

陳見賢在竹縣政壇資歷豐富，佐理縣政頗受好評，未來同樣動見觀瞻。他說，這次柯文哲票開那麼好，未來民眾黨派人選縣長、議員或鄉鎮市長機率很高，都牽動將來布局，現階段還是做什麼像什麼比較重要，他也會努力把眼前的事做好。

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