台南人用選票守住民主聖地 綠營：百場座談會看到了成果

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024正副總統、立委選舉落幕，民進黨台南市黨部表示，見證了台灣民主的力量再度展現，而老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣邁向新的未來。過程中，市黨部下鄉舉辦了百場座談會，下鄉全力輔選，都可見到努力的成果。

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，此次選戰中台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會，車隊掃遍了37個行政區，6個立委選區也由負責秘書全力輔選，昨日的選舉結果達成選前預估的6席全上的目標。

潘新傳表示，台南地區選票總統的得票率依然是全國第1名的50.95％，民進黨在政黨票方面獲得了36％的支持，超越了4年前的國民黨選票 。但值得注意的是，雖然嘉義以南全由民進黨拿下，國民黨全國席次卻增加14席，民進黨掉了10席，藍綠區域立委席次消長，牽動國內新政局。

潘新傳說，這次選舉的結果再次凸顯台南人對於民主進步黨的支持和對於賴清德的信任，賴清德在選戰期間展現強烈的領導能力和守護台灣的價值，他的當選將繼續推動台灣的經濟發展、社會進步以及國際合作。感謝台南選民的決定，今後將更深耕基層黨員，讓黨能更茁壯，期待賴清德在接下來的任期內，帶領台灣國家持續向更加繁榮和穩定的未來邁進。