快訊

獨／內衣皇后驚爆「一車名牌被偷光」 劉瑞琪沒衣穿結緣

食道癌9成男性罹患...日常留意3要點 醫：常伴隨這癌症同時發病

台南人用選票守住民主聖地 綠營：百場座談會看到了成果

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨在這次大選舉辦百場座談會及下鄉拉票，開票後展現成果。圖／民進黨台南市黨部提供
民進黨台南市黨在這次大選舉辦百場座談會及下鄉拉票，開票後展現成果。圖／民進黨台南市黨部提供

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

2024正副總統、立委選舉落幕，民進黨台南市黨部表示，見證了台灣民主的力量再度展現，而老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣邁向新的未來。過程中，市黨部下鄉舉辦了百場座談會，下鄉全力輔選，都可見到努力的成果。

民進黨台南市黨部主委潘新傳指出，此次選戰中台南市黨部下鄉舉辦了百場座談會，車隊掃遍了37個行政區，6個立委選區也由負責秘書全力輔選，昨日的選舉結果達成選前預估的6席全上的目標。

潘新傳表示，台南地區選票總統的得票率依然是全國第1名的50.95％，民進黨在政黨票方面獲得了36％的支持，超越了4年前的國民黨選票 。但值得注意的是，雖然嘉義以南全由民進黨拿下，國民黨全國席次卻增加14席，民進黨掉了10席，藍綠區域立委席次消長，牽動國內新政局。

潘新傳說，這次選舉的結果再次凸顯台南人對於民主進步黨的支持和對於賴清德的信任，賴清德在選戰期間展現強烈的領導能力和守護台灣的價值，他的當選將繼續推動台灣的經濟發展、社會進步以及國際合作。感謝台南選民的決定，今後將更深耕基層黨員，讓黨能更茁壯，期待賴清德在接下來的任期內，帶領台灣國家持續向更加繁榮和穩定的未來邁進。

2024選舉 2024總統選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 賴清德 得票率 民進黨 台南

延伸閱讀

賴清德躺贏？網評民進黨傑出一手 淺綠歸隊功臣是「她」：承接100%英粉

賴清德宜蘭得票比蔡英文下滑19個百分點 但「這數字」仍是全國第一

日本國會代表祝賀賴清德當選 賴邀參加520就職典禮

觀察站／賴清德成為「雙少數總統」 執政將如履薄冰

相關新聞

台南人用選票守住民主聖地 綠營：百場座談會看到了成果

2024正副總統、立委選舉落幕，民進黨台南市黨部表示，見證了台灣民主的力量再度展現，而老市長賴清德當選總統，再度帶領台灣...

民眾黨讓台南藍綠嚇一跳 政治板塊已在移動！

2024大選民眾黨柯盈配墊後，區域立委全數落敗，但政黨不分區大有斬獲，獲得8席區，確立成為立院第3大黨，占有關鍵影響的地...

山地原住民／伍麗華連任成功 手繪謝票海報向族人致謝

山地原住民立法委員伍麗華以3萬1874票成功連任！伍麗華今展開原鄉謝票行程，競選團隊著手繪製各種謝票海報，要以最有誠意的...

學者看大選「藍綠白沒絕對輸贏」 但最大輸家恐無懸念

2024總統大選甫落幕，民進黨候選人賴清德以558萬票勝選。國會部分，國民黨連同不分區拿下52席，重回國會最大黨。民眾黨柯文哲政黨票比起上一屆翻倍成長至22%，拿下8席不分區立委，成為國會關鍵少數，是2024選戰最大贏家；至於此次選舉最大輸家，外界都認為是......。

美國代表團今天稍晚抵台 FT：將考驗大陸當局回應台灣大選的克制態度

英國金融時報（FT）報導，一個由前高級官員組成的美國高階代表團將於今天（14日）稍晚抵達台北，將考驗中國大陸當局在回應台...

蔡總統接見日本國會議員 感謝來台觀察大選

蔡英文總統今天接見日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，感謝「日華懇」在國會發揮影響力，增進台日合作交流的付出，期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。