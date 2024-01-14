快訊

影／藍營下屆總統人選？ 蔡其昌曝「這兩人」最有機會

選完這件事永不會變...鍾明軒這句話引發網友共鳴

國會龍頭選舉支持誰 黃國昌：內部已有共識明天公布

管理健保、癌症登記等資料庫 衛福部擬草案春節後預告

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，衛福部管理健保資料庫外，還有國健署癌症登記及與社會安全網相關資料，進而擬定「衛生福利資料管理條例」草案管理資料庫，預計春節過後預告，以收集各方意見研議。記者沈能元／攝影
衛福部長薛瑞元說，衛福部管理健保資料庫外，還有國健署癌症登記及與社會安全網相關資料，進而擬定「衛生福利資料管理條例」草案管理資料庫，預計春節過後預告，以收集各方意見研議。記者沈能元／攝影

衛福部健保署管理健保資料庫，遭民眾質疑擴權供學術研究使用，違反法律保留與比例等憲法原則，聲請釋憲。憲法法庭於做成憲判字111年第13號判決，宣告部分違憲，要求3年內應完成修法。衛福部長薛瑞元說，衛福部管理健保資料庫外，還有國健署癌症登記及與社會安全網相關資料，進而擬定「衛生福利資料管理條例」草案管理資料庫，預計春節過後預告，以蒐集各方意見研議。

「台灣醫法實務論壇」今天於台北舉行，討論「健保資料庫運用」等議題。參與會議的淡江大學公共行政系教授、台灣人權促進會長涂予尹說，衛福部利用健保資料庫憲法法庭要求，「健保法」對健保資料庫在經營、管理，須提高授權依據；第二、健保署應取得當事人同意後，再進行目的外利用，或將健保資料庫提供於他人二次使用，並應規範申請二次使用的對象、要件等。

涂予尹說，大法官也提到，「個資法」規範目前於個人資料蒐集、處理、利用，特別是健保資料庫的二次使用，欠缺獨立監督的機制，可能傷害被保險人的潛在權利，因此，同時應注意被保險人的資訊隱私權，需要保障當事人的退出權。

涂予尹指出，對於健保資料庫的管理應要建構獨立的監督機制，國發會正在草擬「個資法」全盤修正，並會成立獨立監督機關的「個資會」，以管理個資法，並銜接或配合衛福部相關資料庫管理，如此未來的重點將會在執行面的處理。

參與會議的薛瑞元指出，「衛生福利資料管理條例」草案差不多完成，接下來會先採預告後，再依不同意見召開專家會凝聚共識，健保資料二次利用等涵蓋範圍，可能還會加以擴大，因不只健保資料庫運用有關個資保護，其他資料庫也都會涉及，將會一併管理，而退出權於這次修法中，一定會納入，該草案管理資料庫，預計春節過後預告，以收集各方意見研議。

健保署 個資 衛福部

延伸閱讀

高端疫苗合約議題 衛福部15日聯繫盼儘速公開

醫、藥、護難避糾紛 醫療法規需加強

賴清德勝選 衛福部優先推健保、人工生殖修法

總統大選結束了 高端疫苗合約還沒公開 薛瑞元5字回應

相關新聞

管理健保、癌症登記等資料庫 衛福部擬草案春節後預告

衛福部健保署管理健保資料庫，遭民眾質疑擴權供學術研究使用，違反法律保留與比例等憲法原則，聲請釋憲。憲法法庭於做成憲判字1...

美國代表團今天稍晚抵台 FT：將考驗大陸當局回應台灣大選的克制態度

英國金融時報（FT）報導，一個由前高級官員組成的美國高階代表團將於今天（14日）稍晚抵達台北，將考驗中國大陸當局在回應台...

蔡總統接見日本國會議員 感謝來台觀察大選

蔡英文總統今天接見日本「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司，感謝「日華懇」在國會發揮影響力，增進台日合作交流的付出，期...

民進黨三度執政 對死刑、 詐騙、介選態度該清楚向國人說明

總統大選激情落幕，但在選戰中發酵的司法、治安等社會議題，並未隨著投票結束而解決。民進黨三度取得執政權後，關於死刑存廢、詐騙猖獗及司法介選等議題上，不應跟選舉期間時一樣迴避問題悶不吭聲，更有必要清楚對國人說明民進黨對這些議題的態度，讓民眾重拾對司法、治安的信心。...

美國前高層代表團訪台 AIT：明日與各政界領袖會面

台灣總統大選落幕，民進黨「賴蕭配」贏得勝選，美國在選前就傳出計畫派遣前高層官員組成的代表團來台，美國在台協會（AIT）也...

遵循先例！AIT指美代表團今日抵台 祝賀台灣順利完成總統大選

巴倫周刊（Barron's）報導，美國在台協會（AIT）14日表示，美國政府遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。