管理健保、癌症登記等資料庫 衛福部擬草案春節後預告

衛福部健保署管理健保資料庫，遭民眾質疑擴權供學術研究使用，違反法律保留與比例等憲法原則，聲請釋憲。憲法法庭於做成憲判字111年第13號判決，宣告部分違憲，要求3年內應完成修法。衛福部長薛瑞元說，衛福部管理健保資料庫外，還有國健署癌症登記及與社會安全網相關資料，進而擬定「衛生福利資料管理條例」草案管理資料庫，預計春節過後預告，以蒐集各方意見研議。

「台灣醫法實務論壇」今天於台北舉行，討論「健保資料庫運用」等議題。參與會議的淡江大學公共行政系教授、台灣人權促進會長涂予尹說，衛福部利用健保資料庫憲法法庭要求，「健保法」對健保資料庫在經營、管理，須提高授權依據；第二、健保署應取得當事人同意後，再進行目的外利用，或將健保資料庫提供於他人二次使用，並應規範申請二次使用的對象、要件等。

涂予尹說，大法官也提到，「個資法」規範目前於個人資料蒐集、處理、利用，特別是健保資料庫的二次使用，欠缺獨立監督的機制，可能傷害被保險人的潛在權利，因此，同時應注意被保險人的資訊隱私權，需要保障當事人的退出權。

涂予尹指出，對於健保資料庫的管理應要建構獨立的監督機制，國發會正在草擬「個資法」全盤修正，並會成立獨立監督機關的「個資會」，以管理個資法，並銜接或配合衛福部相關資料庫管理，如此未來的重點將會在執行面的處理。

參與會議的薛瑞元指出，「衛生福利資料管理條例」草案差不多完成，接下來會先採預告後，再依不同意見召開專家會凝聚共識，健保資料二次利用等涵蓋範圍，可能還會加以擴大，因不只健保資料庫運用有關個資保護，其他資料庫也都會涉及，將會一併管理，而退出權於這次修法中，一定會納入，該草案管理資料庫，預計春節過後預告，以收集各方意見研議。