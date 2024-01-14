美國前高層代表團訪台 AIT：明日與各政界領袖會面

總統大選激情落幕，但在選戰中發酵的司法、治安等社會議題，並未隨著投票結束而解決。民進黨三度取得執政權後，關於死刑存廢、詐騙猖獗及司法介選等議題上，不應跟選舉期間時一樣迴避問題悶不吭聲，更有必要清楚對國人說明民進黨對這些議題的態度，讓民眾重拾對司法、治安的信心。...

2024-01-14 17:00