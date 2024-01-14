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2024大選落幕！台灣收各國賀電 大陸這單位最忙「新聞稿發不停」

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美國前高層代表團訪台 AIT：明日與各政界領袖會面

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為美國與中華民國國旗。 圖／聯合報系資料照片
圖為美國與中華民國國旗。 圖／聯合報系資料照片

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

台灣總統大選落幕，民進黨「賴蕭配」贏得勝選，美國在選前就傳出計畫派遣前高層官員組成的代表團來台，美國在台協會AIT）也證實表示，美國政府將遵循先例，在台灣總統選舉後邀請前資深官員以私人身分造訪台灣。前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg）將於1月14日抵達台北。美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）將一同隨行。

AIT指出，代表團將於1月15日與台灣各界政治領袖會面，傳遞美國人民對台灣順利舉行選舉的恭賀，表達對台灣維持繁榮、持續成長的支持，並重申我們長久以來對台海和平穩定的關切。

美國在台協會 AIT 台海

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