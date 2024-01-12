憂選票流失？健保署選前再說明 新冠照護費將研議補付

健保署去年底向各醫療院所發出公文，核定照護COVID-19確診按照護費用追扣案。公文一出引發醫界反彈，更有民進黨立委在黨團群組質問「為什麼衛福部要在選前兩周發這種公文，是嫌醫界票太多嗎？」今天為大選前一天，衛福部再度說明，接下來將跨司署召集各單位共同協商「重複申報追扣案」。

2022年新冠疫情期間，衛福部開放視訊診療居家照護，部分縣市衛生局，委外由派遣中心請醫院或診所對需隔離之病人進行視訊診療和隔離期間居家遠距追蹤。但過程中，發生重複派案或收案的狀況，同一病人同時接受兩家醫療院所照護，導致重複申報，此類案件經提供地方政府衛生局審核後，審定重複部分交予健保署台北業務組追扣。

健保署台北業務組長李純馥日前說明，以台北業務組統計，自2022年7月至2023年3月，包括台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、金門、馬祖共核扣2000多萬元，若醫療院所針對被核扣情形，有不同的意見，健保署將協助與衛生局釐清、申覆，如果衛生局取消核扣，健保署會給予補付。

李純馥今表示，健保署對外說明後，仍有收到醫療院所或各縣市反應，但新冠確診個案的照護費用，主管機關在疾管署，健保署是受疾管署委託辦理重複申報追扣案。她強調，居家照護個管費重複申報追扣案，與健保總額點數及點值保障並無相關。醫院若是認為其有提供服務，應該有給付、卻被追扣，仍可以申覆。

李純馥表示，衛福部近期會召集健保署、疾管署、地方衛生局及醫師公會共同協商處理，討論申覆的原則，例如同一天不同時間如何認定等標準。詳細時間仍待安排。

台北區特約西醫基層診所2022年7月至2023年3月期間，共1397診所家申報新冠確診案件費用，經縣市衛生局審定居家照護個案管理費重複案件共核減5196萬。

另，為避免財務衝擊，併同2023年第二季健保點值結算補付同時辦理，經與補付金額沖抵後，共追扣215家診所、2000萬元，73%（157家）診所追扣費用少於10萬（新北市66家、台北市84家、基隆市5家、宜蘭縣2家），追扣費用高於70萬以上者4家（新北市3家、台北市1家）。

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