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郭正亮預測六都立委當選名單 指這些人選情穩、勝算高

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
前立委郭正亮。圖/聯合報系資料照
前立委郭正亮。圖/聯合報系資料照

選戰進入倒數計時，前立委郭正亮在網路節目「下班瀚你聊」預測立委選舉開票結果，並點出六都幾個可能當選的名單，包括現任立委王鴻薇、洪孟楷、黃世杰等人，以及市議員轉戰立委的李眉蓁、陳美雅等。

郭正亮分析六都選舉開票可能結果，認為國民黨有機會國會單獨過半，台北市勝算較高的為王鴻薇、羅智強、賴士葆等，至於激戰區之一的內湖南港選區，郭正亮認為台灣基進黨吳欣岱至少會有1萬票以上。

郭正亮認為，新北市國民黨廖先翔、洪孟楷、林德福、張智倫、羅明才及民進黨林淑芬都很有機會，並透露新北有點超乎國民黨候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫等人期待，本來有很多地方幾乎完全沒機會，但出現變化了，例如國民黨立委候選人葉元之那區就很明顯。

郭正亮認為，桃園市勝算高的是民進黨黃世杰，而國民黨牛煦庭因無黨籍參選的前民眾黨員馬治薇被羈押，提高了勝率。台中方面，郭正亮認為勝算高的是國民黨顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔及民進黨何欣純。

郭正亮認為，台南市立委選舉勝算高的為民進黨林俊憲、陳亭妃、郭國文等，高雄市有機會勝選的國民黨立委候選人為李眉蓁、陳美雅。

國民黨 郭正亮 立委選舉

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