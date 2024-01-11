郭正亮預測六都立委當選名單 指這些人選情穩、勝算高
選戰進入倒數計時，前立委郭正亮在網路節目「下班瀚你聊」預測立委選舉開票結果，並點出六都幾個可能當選的名單，包括現任立委王鴻薇、洪孟楷、黃世杰等人，以及市議員轉戰立委的李眉蓁、陳美雅等。
郭正亮分析六都選舉開票可能結果，認為國民黨有機會國會單獨過半，台北市勝算較高的為王鴻薇、羅智強、賴士葆等，至於激戰區之一的內湖南港選區，郭正亮認為台灣基進黨吳欣岱至少會有1萬票以上。
郭正亮認為，新北市國民黨廖先翔、洪孟楷、林德福、張智倫、羅明才及民進黨林淑芬都很有機會，並透露新北有點超乎國民黨候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫等人期待，本來有很多地方幾乎完全沒機會，但出現變化了，例如國民黨立委候選人葉元之那區就很明顯。
郭正亮認為，桃園市勝算高的是民進黨黃世杰，而國民黨牛煦庭因無黨籍參選的前民眾黨員馬治薇被羈押，提高了勝率。台中方面，郭正亮認為勝算高的是國民黨顏寬恒、江啟臣、楊瓊瓔及民進黨何欣純。
郭正亮認為，台南市立委選舉勝算高的為民進黨林俊憲、陳亭妃、郭國文等，高雄市有機會勝選的國民黨立委候選人為李眉蓁、陳美雅。
👉2024選戰最前線
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 必看投票指南！總統候選人12大領域政策一次掌握
▪ 整理包／2024立委席次激戰 圖表回顧過去幾年藍綠國會版圖變化
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言