英國金融時報：拜登擬派遣代表團選後訪台 牽動美中關係

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
英國金融時報（Financial Times）10日獨家報導，美國總統拜登打算在台灣選舉結束後，派遣代表團訪問台北。 圖／聯合報系資料照片
英國金融時報（Financial Times）10日獨家報導，美國總統拜登打算在台灣選舉結束後，派遣代表團訪問台北。 圖／聯合報系資料照片

英國金融時報（Financial Times）10日獨家報導，美國總統拜登打算在台灣選舉結束後，派遣前任副國務卿史坦柏格（James Steinberg）與前國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）率代表團訪問台北。

台灣選舉周六登場，將選出新任總統和立委；金融時報報導，拜登指定的訪問團訪問台北，將讓穩定美中關係的工作複雜化，報導指，選後立刻遣人訪台不僅不尋常，還可能激怒北京

金融時報引述知情人士說法報導，拜登委派歐巴馬時代的副國務卿史坦柏格，與布希（George W. Bush）時代最後一位國家安全顧問哈德利，組成跨黨派訪問團赴台。

這將是拜登第三度指派訪團造訪台灣，也是史坦柏格第二度銜拜登之命訪台。

拜登2021年就任總統不到3個月，就指派前參議員陶德（Chris Dodd）率團於4月14日訪台，團員包括前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）及史坦柏格；白宮當時稱，這是遵循美國政府派遣高層且非官方代表訪台的長期跨黨派傳統，三位代表團成員均為台灣長期友人且是拜登密友，這是美國發出的一個重要訊號，表明美國對台灣及其民主的承諾。

2022年俄烏戰爭爆發後不久，拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）3月2日率團訪台，討論台美安全合作。

美國一名前官員國告訴金融時報，拜登在台灣選後立刻派遣代表訪台，是可能招致反效果的冒險之舉；值此敏感時期，美國最重要的目標應是鼓勵北京和台北都克制；派遣代表團像是「熊抱」台北，給北京過度反應的藉口，美國應採取更細緻的做法來追求效果。

另一名知情人士告訴金融時報，這想法很糟，台北和北京都可能運用此事，分別推動各自的計畫，使華府的政策複雜化。

知情人士表示，針對這趟訪問，中國大陸可能對所有來自華府的私下保證都心存懷疑，尤其若是北京根本不信任的民進黨總統候選人賴清德當選；此外，台灣的政治人物也可能為了自身目標來解讀這場訪問，進而加劇兩岸緊張。

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