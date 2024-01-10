影／讚吳音寧關心土地 賴清德:與農民並肩作戰的好立委

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
民進黨總統候選人賴清德（中）在立委候選人吳音寧（左一）、陳秀寳（左二）、黃秀芳（右二）以及陳素月（右一）的陪同下，在彰化鹿港舉行造勢活動，呼籲大家集中選票，支持民進黨。記者黃仲裕／攝影
民進黨總統候選人賴清德（中）在立委候選人吳音寧（左一）、陳秀寳（左二）、黃秀芳（右二）以及陳素月（右一）的陪同下，在彰化鹿港舉行造勢活動，呼籲大家集中選票，支持民進黨。記者黃仲裕／攝影

民進黨總統候選人賴清德彰化鹿港舉行聯合造勢活動，他在致詞時特別稱讚吳音寧了解農業，關心土地，是與溪州農民並肩作戰的好立委。

賴清德指出，吳音寧的選區面對的不單一候選人，而且盤根錯節的家族勢力，但她既勇敢也堅強，她也說顧農村就是顧台灣，讓他非常欽佩。所以大家要集中選票，將她送入國會。

賴清德 吳音寧 彰化

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