影／讚吳音寧關心土地 賴清德:與農民並肩作戰的好立委

民進黨總統候選人賴清德在彰化鹿港舉行聯合造勢活動，他在致詞時特別稱讚吳音寧了解農業，關心土地，是與溪州農民並肩作戰的好立委。

賴清德指出，吳音寧的選區面對的不單一候選人，而且盤根錯節的家族勢力，但她既勇敢也堅強，她也說顧農村就是顧台灣，讓他非常欽佩。所以大家要集中選票，將她送入國會。

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