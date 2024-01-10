女官員申訴性騷控遭秋後算帳 僑委會：考績打丙等沒剝奪身分及權益

僑委會駐巴西聖保羅僑教中心的歐姓女副主任日前指控張姓上司性騷擾，並指控僑委會委員長徐佳青吃案，近日又在網路上指控遭僑委會秋後算帳，遭考績打丙等。僑委會表示，考績丙等的獎懲並無剝奪其身分及既有權益。

僑委會巴西聖保羅僑教中心日前爆出性騷案，受害女子近日又在網路上表示，她在去年12月中旬回到台灣，經過2個月的調查，僑委會性騷擾防治調查小組於去年12月15日作出「職場性騷擾成立」的決議。她原想性別工作平等法修法，加上性騷成立，可以還她公道、恢復外派工作，沒想到性騷擾加害人僅記申誡一支，年終考績乙等。

被害女子指控，提出申訴的她卻面臨前所未有的報復跟追殺，除了強行給她考績丙等之外，還因為加害人誣告她跟中資人員來往，有洩密疑慮，而被僑委會立案調查。她認為，她的公開申訴和舉行記者會，完全惹怒徐佳青，危及她的政治生命，所以徐佳青對她恨之入骨，欲除之而後快，利用各種莫須有的指控，讓她在公務單位無法立足。

僑委會表示，徐佳青在6月20日首度接獲申訴人陳述性騷擾的第一時間，即與雙方當事人就事實進行釐清，且相信申訴人所述性騷過程，除即刻將被申訴人調會外，並採取其他業務獨立分工等相關立即有效的糾正補救措施。

僑委會指出，當事人在去年正式提出申訴，僑委會旋即依規定成立專案調查小組，經召開5次會議調查結果「性騷擾成立」並由該小組建議予以被申訴人申誡一次的行政懲處。僑委會強調，本案調查小組委員均秉持客觀、公正、專業、保密的原則獨立進行調查程序。

另外，僑委會指出，考績是針對公務人員年度整體工作績效的評核，依考績法規定，年終考績考列甲等及乙等為「晉級加獎金」；丁等則為「免職」；丙等為「留原俸級，不予獎勵」。因此，考績丙等的獎懲並無剝奪其身分及既有權益。又僑委會考績作業均依法定程序辦理，包括平時考核及年終考績，並由各處室主管6人以上提供綜合評擬意見，非由機關首長一人逕予考核。

僑委會重申，駐外人事異動皆基於國家政策及僑區發展的需求，並衡酌個人能力及特質的適任性，依法行政，非公務人員個人權益。僑委會指出，當事人早於正式申訴前即已知悉該駐區員額將檢討異動減派一人，而僑委會自2019年起，在巴西聖保羅、英國、法國、德國法蘭克福、荷蘭、南非開普敦、泰國均有僑務人力增減異動情形，又巴西聖保羅地區因近年僑胞人數不增反減，且該地區僑界能量有限，因此恢復僅一位主任的編制。

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巴西聖保羅歐姓副主任今早不堪被徐佳青「年終考績丙」迫害追殺，疑似藥物過量，由媽媽舉行記者會含淚控訴，「這是什麼樣的政府，什麼樣的政務官，一定要把一個女孩子逼死嗎？」記者蘇健忠／攝影 ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980



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