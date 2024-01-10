兩岸戰略遭綠批失格 馬辦：賴清德可以相信習近平，其他人不行？

2024總統大選進入倒數階段，前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平。民進黨批評相關說法「很失格」。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，民進黨主席賴清德曾說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫，「賴清德可以相信習近平，但其他人不行？」

民進黨發言人張志豪今天表示，馬英九不僅說要相信習近平，還拿民進黨總統候選人賴清德名字對著外媒說是「LIE」，同時還主張要統一，離譜至極。

針對民進黨的批評，蕭旭岑表示，賴清德最近公開說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫。所以民進黨的批評，是否在攻擊自己的賴主席？還是賴清德可以相信習近平，但其他人不行，又是「綠能，我不能」？請民進黨公開說明。

蕭旭岑表示，馬英九擔任總統時，習近平就是中國大陸領導人，當時兩岸有深厚的互信，和平、穩定、繁榮，沒有戰爭風險，相信台灣人都歷歷在目。如果沒有互信，這些有可能做得到嗎？如果沒有互信，兩岸如何推展關係？

蕭旭岑指出，針對中華民國憲法增修條文的「統一」文字，如果民進黨有意見，請趕快修憲拿掉，不然就請閉嘴。

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