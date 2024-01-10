快訊

高虹安助理批「上面指示起訴高虹安」 檢反爆：高虹安自承有瑕疵

海水退了？盤點2023年房市 兩縣市房價驚見下跌

兩岸戰略遭綠批失格 馬辦：賴清德可以相信習近平，其他人不行？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）與前總統馬英九（左）。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑（右）與前總統馬英九（左）。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選進入倒數階段，前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平。民進黨批評相關說法「很失格」。馬英九基金會執行長蕭旭岑回應，民進黨主席賴清德曾說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫，「賴清德可以相信習近平，但其他人不行？」

民進黨發言人張志豪今天表示，馬英九不僅說要相信習近平，還拿民進黨總統候選人賴清德名字對著外媒說是「LIE」，同時還主張要統一，離譜至極。

針對民進黨的批評，蕭旭岑表示，賴清德最近公開說，他相信習近平否認在2027年或2035年有武力攻台計畫。所以民進黨的批評，是否在攻擊自己的賴主席？還是賴清德可以相信習近平，但其他人不行，又是「綠能，我不能」？請民進黨公開說明。

蕭旭岑表示，馬英九擔任總統時，習近平就是中國大陸領導人，當時兩岸有深厚的互信，和平、穩定、繁榮，沒有戰爭風險，相信台灣人都歷歷在目。如果沒有互信，這些有可能做得到嗎？如果沒有互信，兩岸如何推展關係？

蕭旭岑指出，針對中華民國憲法增修條文的「統一」文字，如果民進黨有意見，請趕快修憲拿掉，不然就請閉嘴。

馬英九 蕭旭岑 賴清德 習近平

延伸閱讀

馬英九稱兩岸關係須相信習近平 趙少康：以侯友宜講法為主

民進黨：馬英九稱兩岸關係相信習近平 侯友宜是馬前卒

萬里老家未信託？ 賴清德競總反擊：程序持續進行中

中部搖擺州最後衝刺 賴清德彰化台中車隊掃街

相關新聞

兩岸戰略遭綠批失格 馬辦：賴清德可以相信習近平，其他人不行？

2024總統大選進入倒數階段，前總統馬英九接受外媒專訪表示，就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平。民進黨批評相關說法...

蔡英文：過去8年也有做不足或要改正的地方 都不迴避

蔡英文總統今天下午到桃園市大園區仁德宮參香時表示，過去8年有做得好做得對的地方，但也有做得不足或還要改正之處，我們都不迴...

民進黨：馬英九稱兩岸關係相信習近平 侯友宜是馬前卒

民進黨發言人張志豪今天表示，前總統馬英九接受德國之聲專訪表示，「就兩岸關係而言，必須相信中共總書記習近平」。很驚訝這是中...

陳永康網路專訪談國防 逾千網友留言大讚專業、真人才

2024大選倒數，退役上將、國民黨不分區立委候選人陳永康日前接受「范奇斐的美國時間」網路專訪，對國防時事議題表達看法並說...

反滲透法想堵對岸「無孔不入」 卻成執政者公然介選的武器？

2024大選進入倒數階段，候選人正為選戰作最後衝刺，檢調也大舉偵辦、約談疑被「滲透」協助選舉的民眾。司法機關引用「反滲透法」作依據，但這部當年在「抗中保台」思維下的立法，原為防止對岸介入選舉，卻反而成了執政者「司法介選」的工具？

昔愛將張顯耀涉反滲透法遭搜索 宋楚瑜自爆很久沒聯絡

曾涉吸金22億元遭判刑的三聯集團董座徐少東，被控違反反滲透法遭羈押禁見，檢調查出前立委張顯耀涉案，昨搜索住處，橋頭地檢署...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。