快訊

高價食材生蠔也上榜！食安專家曝去餐廳絕不碰的4道美食

輔選大將搭上極樂公車？國民黨爆：高市經發局長出入招待所喝到酩酊大醉

強烈大陸冷氣團報到！16縣市低溫特報 兩大寒冷時段出爐

「小民參政歐巴桑聯盟」拒介選 呼籲共同守衛民主

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
小歐盟三位不分區立委候選人高芸婷（中）、林詩涵（左）、閔柏陵（右）上午在立法院舉行記者會，說明在收到介選訊息後的處理與判斷，並提醒各政黨和選民謹慎注意各種方式來渗透台灣的選舉。記者曾學仁／攝影
小歐盟三位不分區立委候選人高芸婷（中）、林詩涵（左）、閔柏陵（右）上午在立法院舉行記者會，說明在收到介選訊息後的處理與判斷，並提醒各政黨和選民謹慎注意各種方式來渗透台灣的選舉。記者曾學仁／攝影

針對「小民參政歐巴桑聯盟」在12月初左右接到來自中國人士的邀請，表示希望就競選策略及募款企畫進行合作。「小民參政歐巴桑聯盟」三位不分區立委候選人高芸婷、林詩涵､閔柏陵上午在立法院舉行記者會，說明在收到介選訊息後的處理與判斷，並提醒各政黨和選民謹慎注意中國利用各種方式來渗透台灣的選舉，並共同呼籲除了國防，民眾的警覺意識也是形成防衛共同體的重要關鍵。

歐巴桑聯盟 記者會

延伸閱讀

國防警報英文衛星變飛彈 朱立倫批：綠營選舉動員手段

盧秀燕：行政院稱高端不能解密 綠委沒人敢說話

國家警報賣芒果乾？ 蔣萬安說重話：賴清德應表態誰該下台

中國衛星飛越台灣！軍工股表現亮 亞航上漲逾半根停板

相關新聞

柯文哲蹭韓、黃珊珊打侯都只有「私下說」 如何被一招破防

民眾黨總統候選人柯文哲與他的競選總幹事黃珊珊，近日都愛上「私下說」。柯文哲的「私下說」扯到國民黨提名不分區立委第一名、高雄市前市長韓國瑜，黃珊珊則扯到東森電視老闆張高祥，藉此批評國民黨總統候選人侯友宜。不同的是，柯文哲對韓國瑜不出惡言，黃珊珊卻藉張高祥打侯友宜不留情面；而相同的是，柯、黃的「私下說」都沒有任何可以佐證的資料。 其實柯文哲友韓、黃珊珊打侯的指向很明確，就是愛恨分明的「韓粉」。但這樣的招數，卻被韓國瑜、東森電視一招破防。...

陸研究中止ECFA早收清單 外交部：公然介選的粗暴行為

針對中國商務部9日表示正研究擴大取消「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）早收清單關稅減讓項目，外交部表示，公然以經濟脅迫...

【專家之眼】什麼政策位階該高於大陸政策？

外交部前部長錢復說：「大陸政策位階高於外交政策」，意指兩岸關係不好，中華民國國際空間將更受限。但兩岸關係要好，重點只在大...

台灣總統選舉前夕 美眾院議長會晤我駐美代表俞大㵢

美國聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）9日下午在國會議長辦公室會晤中華民國駐美代表俞大㵢；這是兩人首次會晤，...

民意最前線／對外喊經濟亮眼人民卻苦哈哈 蔡政府「3錯誤」在哪？

2024大選倒數，藍綠總統候選人都宣示若當選將全力拚經濟、顧民生。不過，國民黨指出，民進黨政府執政7年多以來，有口號無路徑，不斷宣稱經濟成績多亮眼，人民生活卻仍辛苦，國際經貿組織也不得其門而入，靠著大內宣誤導民眾、矇混過關。

中選會公布 1954萬選舉人 40歲以下607萬人

中選會昨公布二○二四總統大選選舉人人數為一九五四萬八五三一人；年齡層分布，以四十到四十九歲居冠，有三八八萬五三九三人，占...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。