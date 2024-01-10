「小民參政歐巴桑聯盟」拒介選 呼籲共同守衛民主

民眾黨總統候選人柯文哲與他的競選總幹事黃珊珊，近日都愛上「私下說」。柯文哲的「私下說」扯到國民黨提名不分區立委第一名、高雄市前市長韓國瑜，黃珊珊則扯到東森電視老闆張高祥，藉此批評國民黨總統候選人侯友宜。不同的是，柯文哲對韓國瑜不出惡言，黃珊珊卻藉張高祥打侯友宜不留情面；而相同的是，柯、黃的「私下說」都沒有任何可以佐證的資料。 其實柯文哲友韓、黃珊珊打侯的指向很明確，就是愛恨分明的「韓粉」。但這樣的招數，卻被韓國瑜、東森電視一招破防。...

2024-01-10 11:47