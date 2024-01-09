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陳建仁批雙北防疫不力 新北：忘了校正回歸血淚歲月？
行政院長陳建仁今在立院臨時會點名台北市前市長柯文哲、新北市長侯友宜防疫不力，引發討論。新北市府回擊，中央身為全國疫情指揮官，卻讓全民要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，「校正回歸的血淚歲月，難道行政院長通通忘了嗎？」
新北市政府表示，疫情爆發第一時間，侯友宜市長立即提出戴口罩及入境普篩等前瞻性的防疫措施建言，嘗試將疫情阻絕於境外，但遺憾的是中央都沒有立即採納，造成後續於萬華爆發本土疫情，新北因地緣因素，首當其衝，疫情是重中之重。
市府表示，中央身為全國疫情指揮官，卻讓全民要口罩沒口罩，要快篩沒快篩，要疫苗沒疫苗，校正回歸的血淚歲月，「難道行政院長通通忘了嗎？」快篩陽視同確診等，即使中央不做，在新北先行下，遏止疫情蔓延。
市府表示，防疫視同作戰，如果中央第一時間聽入建言並施行，也不會有這麼多寶貴的生命逝去，請陳院長對雙北抗疫人員與國人道歉，千萬不要忘了士大夫之無恥，是謂國恥。
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