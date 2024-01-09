衛星、飛彈分不清？徐巧芯批陳建仁公然胡扯 政府自己搗亂

國防部今天下午3點多，以中英文形式兩度發出中國發射衛星的國家級警報簡訊，民眾手機大響，連在立法院備詢的行政院長陳建仁也說，「接到說中國發射飛彈。」國民黨立委候選人徐巧芯批，院長公然胡扯說飛彈打來了，最該安民心的政府自己搗亂。

這封簡訊以中英文呈現，不過，遭到徐巧芯抓到，中文雖然稱是衛生，但是英文卻寫Missile，中譯為導彈、飛彈，簡訊還寫到Air Raid，中譯為空襲。

徐巧芯表示，飛彈經過台灣上空，民進黨政府直接裝死，選前發射衛星趕快連發三次國家級警報，如果賴清德當選以後可以天天收警報，還說中華民國是災難，難搞不好真的搞到兩岸開戰，「這樣的日子我可不要。」

她也批陳建仁，「最該安民心的政府自己搗亂，這種程度如果真的開戰，有能力應對嗎？國防部在你底下欸老兄！」 國民黨立委候選人徐巧芯批，院長公然胡扯說飛彈打來了，最該安民心的政府自己搗亂。本報資料照片

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