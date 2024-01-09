音檔延燒 他比對：羅致政幫總統請益的廟公 疑是吸金通緝犯

民進黨立委羅致政先前被爆多則疑似私密影片，他斥責是深偽變造、中國介選。國民黨北市立委候選人游淑慧日前再爆料，她收到一則41分鐘音檔，內容疑似是羅致政和蔡英文總統對話；羅再駁斥音檔是非法變造、上傳來源是來自境外。媒體人黃揚明今指出，如果錄音檔為真，當時羅致政幫總統請益的廟公，很可能是基金葉姓通緝犯。

游淑慧本月7日表示，音檔內容有一個疑似羅致政的聲音稱讚某位老師很厲害，可以幫忙作法超度消業障，其中籤詩講蔡英文的流年，並給一些施政建議，順道拍一些馬屁，「一次偽兩人，這次深偽的很辛苦，偽了41分鐘沒營養且迷信對話。」游指出，音檔清晰、自然，「涉及偽造立委和總統對話，我會提供調查局偵辦」。

羅致政則發出聲明表示，音檔來源不明、非法變造，針對他介選的操作接二連三，顯然是鎖定他為對象的境外介選操作；在野黨政治人物配合境外介選勢力抹黑造謠，目前已請律師蒐集相關資訊追訴不法。

媒體人黃揚明今在臉書發文貼出2019的媒體報導，他說，若那41分鐘的錄音屬實，事情大條了，因為那個錄音檔的時間應該是2019年1月初，而同年4月，內容所指的「廟公」葉某，曾在2005年吸金6億捲款潛逃，被發布通緝。

黃揚明說，國會議員去向通緝犯請益總統運勢，再向總統報告，並請通緝犯幫總統改運，這種劇情，比韓劇更韓劇。為什麼台灣和政商名流互動的通緝犯不只一人呢？

黃揚明日前也在臉書發文表示，給大家科普一下，一個錄音檔聽起來，如果A聲音比較大，B聲音比較小，這代表錄音設備距離A比較近。如果B的聲音會因為A拿資料給B看而變大，那就表示錄音設備在A身上。

如果錄音檔中只有A、B這兩人，且A是客人、B是主人，那理論上應該是A自己錄音。另外，如果只有A、B聲音的音檔被第三人拿到，並且公諸於世。那麼這位第三人可能觸犯妨害秘密罪。黃揚明文末也註記「請勿對號入座」。

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