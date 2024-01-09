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羅致政再傳疑不雅片 國民黨秀20段高畫質片立即送檢調

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨2024競選發言人凌濤今舉行記者會表示，又收到20段民進黨立委羅致政最新的高畫質不雅影片，送交檢調深入調查是否為深偽影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應立即要求羅致政退選。圖／國民黨提供
國民黨2024競選發言人凌濤今舉行記者會表示，又收到20段民進黨立委羅致政最新的高畫質不雅影片，送交檢調深入調查是否為深偽影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應立即要求羅致政退選。圖／國民黨提供

民進黨立委羅致政日前爆出疑似不雅影片，他第一時間出面表示，影片為深偽造假影片，影片中人非本人。國民黨2024競選發言人凌濤今舉行記者會表示，又收到20段羅致政最新的高畫質不雅影片，送交檢調深入調查是否為深偽影片，若檢調認定影片為真，民進黨總統候選人賴清德應立即要求羅致政退選。

對於國民黨的指控，羅致政預計稍晚透過臉書回應。

凌濤表示，比對新收到的多部影片，多數與先前的不雅片同一場景拍攝，最後五片則是新場景，其中疑似羅致政與女伴在床上開心自拍，雙方的鹹濕對話毫無保留，並有許多不堪入目的互動，甚至拿道具拍攝，內容令人感到極為不適，選民能容忍這樣的候選人嗎？

凌濤表示，羅致政身為國防外交委員會的委員，如果這些不雅影片為真，除了令全台灣人民感到羞辱，此外，擔任國防外交委員會立委接觸許多機密，羅致政是否有資料外洩問題？先前傳出羅致政的錄音檔，也令人質疑羅是否拿錄音筆錄下與蔡英文總統的對話？還有什麼把柄掌握在他人手上？「這不只是私生活，還涉及國家安全」，羅致政必須對外說明。

凌濤也指出，對於疑似羅致政的不雅片，賴清德不分真偽，在第一時間瞎挺護航，指羅致政是深偽影片的受害者，還稱此事看出中共介選無所不用其極；但媒體卻揭露，調查局已鑑定先前羅致政的不雅片非深偽造假，賴清德應該為自己不分真偽護航先出面道歉。

凌濤表示，這些新收到的影片都會送交檢調，呼籲一天之內應對外公布調查報告，如果報告證明影片為真，就請賴清德立即要求羅致政退出立委選舉，並向全民謝罪。

羅致政 影片 凌濤

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