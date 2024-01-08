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接見數理奧林匹亞代表團 蔡總統：推動台灣進步的力量

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午接見「2023年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午接見「2023年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午接見「2023年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，她肯定參賽同學面對各國好手的競爭，都能克服壓力，發揮平時訓練的水準，獲得優異表現。並鼓勵同學們記得當前對科學的熱情，懷抱理想，持續前進，成為推動台灣進步的關鍵力量。

蔡總統致詞時首先歡迎大家來到總統府，並恭喜同學們在去年「國際數理學科奧林匹亞競賽」獲得28金、17銀、6銅，以及4面榮譽獎，一共55面獎牌，創下百分之百的得牌率。其中，在國中科學項目中，我國6名代表參賽的同學全數獲得金牌，這也是我國第12次獲得國際排名第1名。

蔡總統說，在場每一位同學面對各國好手的競爭，都能克服壓力，發揮平時訓練的水準，真的非常不簡單。她也特別感謝現場的老師和教授，培育專業的科學能力，以及出國參賽的抗壓力，讓台灣學生在國際競賽的舞台上綻放光芒。

蔡總統表示，現在全世界的先進國家都非常重視科學教育，並制定相關的教育目標及政策。台灣也秉持普及科學教育的理念，持續推動科學教育發展。多年來，台灣學生透過積極參與國際科學競賽，與不同國家選手互相交流，促使我方科學教育的訓練更為紮實。

蔡總統指出，在去年底公布的「國際學生能力評量（PISA）」，台灣學生的數學素養，在81個國家及經濟體中排名第三，科學素養則是排名第四。當各國成績普遍受到疫情影響時，台灣的排名不降反升，展現出台灣在疫情期間的韌性。

蔡總統表示，人才和技術都是國家發展的重要關鍵。為了鼓勵更多年輕世代持續投入科學研究，教育部訂定優待辦法，讓參賽同學可以申請保送或推薦升學，也可以申請出國留學。

蔡總統說，期盼同學們都能記得當前對於科學的熱情。無論未來在什麼樣的領域，都要懷抱理想，持續前進，相信每一位同學都將成為推動台灣進步的關鍵力量。最後也再次恭喜獲獎學生。

素養 奧林匹亞 蔡英文 總統府 教育部 升學

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