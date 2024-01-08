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台灣團客赴陸禁令解除 兩岸包機13航點開放春節可飛

影／退休警官赴陸尋根之旅遭檢方約談 藍籲停止司法介選

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
立院國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維（左二）、立委游毓蘭（左一）、立委徐志榮（右一）、退休警官劉佳昇（右二）出席。記者林伯東／攝影
立院國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維（左二）、立委游毓蘭（左一）、立委徐志榮（右一）、退休警官劉佳昇（右二）出席。記者林伯東／攝影

苗栗縣警局刑警大隊一名退休警官劉佳昇，去年6月退休後，10月到大陸梅州客家祖籍地等處進行尋根、旅遊活動5天。結果在今年1月初遭台北地檢署依《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》案由通知到庭說明。

立院國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維、立委游毓蘭、立委徐志榮出席。首席副書記長李德維表示，退休警官前往大陸祖籍地，竟然受到檢方以違反《反滲透法》罪名通知說明，國民黨團不願意見到國人會有如此的遭遇，若真有違反《反滲透法》證據，大家無話可說；但沒有任何事證，卻搞到半夜才放人，讓被傳喚人遭鄰居議論，名譽遭到損害。李德維呼籲檢調單位，選舉僅剩下一周，請停止司法介選。

立院國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維（左二）、立委游毓蘭（左一）、立委徐志榮（右一）、退休警官劉佳昇（右二）出席。記者林伯東／攝影
立院國民黨團上午舉行記者會，首席副書記長李德維（左二）、立委游毓蘭（左一）、立委徐志榮（右一）、退休警官劉佳昇（右二）出席。記者林伯東／攝影

反滲透法 李德維

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