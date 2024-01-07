談抑制高房價 蔡總統：社會住宅是最有效因應方式

蔡英文總統接受年代「數字台灣」專訪，今晚播出。談到台灣房價問題，蔡總統說，在地小人稠的地方，房價都會是一個很大的挑戰，最有效的因應方式還是社會住宅。她預估，社會住宅的存量達到一定程度，才會有穩定市場的效果，她任內大概是直接興建是12萬戶，8萬戶是包租代管，副總統賴清德為下一個階段也設定目標。

蔡總統說，她覺得整體社會住宅的存量，以直接興建的目標來看，至少要到30、40萬戶，整個市場才會有穩定性，這個當然需要時間，因為要找地，要蓋，中間就用包租代管來補不足的地方。同時政府也提供了租金補貼，減輕住屋上面的負擔。

蔡總統也說，低薪這個現象，在改善當中，當然很多人還是覺得薪資水準還是可以更高一點，這跟薪資的結構、產業的結構很有關係，現在產業都走向比較高值化的產業，所帶來的利潤就會回歸。她也看到一個趨勢，受僱者所得跟薪資，比過去的政府時期成長兩倍，問題是不是在跟前面比，而是跟未來比。

蔡總統說，她是看到趨勢是在往上走，也希望速度可以再快一點，已經打下了基礎，在下一個政府可以更加速地將產業往高值化方向走，也帶動了薪資的成長，但是還是有過渡期，所以在這個期間，用很多的政策減輕年輕人的生活負擔，

譬如說把免稅額一直在提高，扣除額提高。現在台灣大概有305萬戶是不用繳稅的，47%的人是不用繳綜合所得稅，這有一點點像是「社會再分配」的概念。

蔡總統也說，很多年輕人是所謂的三明治的世代，政府就拿出了很多的預算，長照的預算今年已經800多億元，「0到6歲國家跟你一起養」就是照顧小朋友的預算，今年會超過1200億元，還有她跟賴清德討論，覺得有能力做，就補助了私立大學的學雜費，讓年輕人出社會的時候，不要背那麼重的學貸，對未來的生涯發展會有比較大的空間。

商品推薦