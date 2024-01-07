民眾嗆聲女兒白死 王婉諭：不會用小燈泡換取權位聲量

時代力量立委王婉諭今天表示，仇恨的語言無法讓國家進步，有人說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大，如果她有選擇的話，絕對不會用小燈泡的生命，換取任何權位、聲量、地位。

新北市去年底發生校園割頸案，王婉諭參加網路節目「老天鵝娛樂」，有民眾Call in時批評王婉諭對在野黨與執政黨雙重標準，同時提到王遭人殺害死去的女兒。

王婉諭透過新聞稿表示，仇恨的語言無法讓國家進步，她會繼續把內心的憤怒、不解、疑惑，轉換成社會改變的動力，敦促政府建構更全面、深入、綿密的支持網絡，承接住每個可能墜落的人，很多人看到新聞後，主動私訊表達關心與支持，讓她非常感謝。

王婉諭說，昨天因為選前黃金周的關係，一整天都在市場、車掃、造勢及上節目，忙到完全沒有辦法好好思考，直到深夜才好好地沈澱下來，整理思緒。聽到這個提問的當下，她的內心震了一下，情緒非常複雜，同時也要謝謝主持人，當下立刻就切掉電話，直說這是很不好的示範。

王婉諭認為，當一個社會悲劇發生後，或許因為情緒的累積，仇恨式的批評，成為大家最直觀的出口與反應，但是她一直堅信民主的真諦，就是我們可以用最理性的方式，處理最困難的問題；在最艱難的時刻，用最好的方式對話，所以即使震驚之餘，她仍然主動想要回應問題。

王婉諭表示，有人說時代力量不監督執政黨，這跟事實的落差太大，時代力量不僅是唯一堅持居住正義，反對打假球的政黨，也是率先揭發中嘉綠色媒體巨獸的政黨，過去四年在交通、司法都多項議題上，展現問政量能，這一點不容抹滅。

王婉諭說，社會安全網是這個社會對她的期待，更是她的使命，這是為何她上任後，推動精神衛生法、犯罪被害人權益保障法這兩部超過20年沒修的法案，完成非常困難的全文修正。不僅如此，她也推動全台增設49處精神疾病者支持據點，增加1000名社區關懷訪視人力，還有設立71處社區心理衛生中心。

王婉諭指出，鎂光燈照不到的地方，她從來沒有停下過腳步，或許因為這些事情不是社會的焦點，所以才有這麼多朋友誤會，以為這四年來，時代力量一事無成，如果她有選擇的話，絕對不會用小燈泡的生命，去換取任何權位、聲量、地位。相較於一家團圓的無價，這些政治上的身分，真的太廉價了。

王婉諭表示，既然選擇走入這個染缸，就是希望她的存在，能夠避免下一個悲劇的發生，那些傷痛永遠不會離開，但是她也不會駐足不前，未來會帶著對小燈泡的愛，守護所有孩子的未來，照亮台灣。

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