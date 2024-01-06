陳建仁：最缺電是馬、蔡政府交接時 缺水是假議題

朝野選戰攻防，是否缺水缺電也成議題。行政院長陳建仁接受三立新聞台專訪時回應稱，台灣最缺電時就是2015年馬政府交接給蔡政府的時候，更說目前的水資源的調配比起8年前實在是好太多，缺水是一個假議題。

陳建仁說，每次在野黨講缺水、缺電的時候，他都覺得說，「是啦！台灣是有缺水、缺電，台灣缺電最厲害的就是馬英九交接給蔡總統的2016年5月份的時候，缺得最厲害」，當時備載容量只有1.6%，現在都是經常最高會到達15%，所以這就是一個錯誤的訊息。

對於缺水問題，陳建仁表示，確實台灣以往碰到了大旱的情況就會有缺水、限水，甚至降低水壓，或是完全停供水。所以2016年開始推動前瞻建設的水環境建設，重要的就是開源、汙水處理，還有座聯通管解決南部供水不平衡的問題。

陳建仁強調，在水資源的調配上比起8年前實在是好太多，當然大家還是要因為氣候變遷的關係省著用水，「但是沒有缺水的疑慮，所以缺水是一個假議題」。

對於在野把前瞻批做「錢沾」，指政府亂花錢、分配不均。陳建仁坦言，分配不均確實是有，「是在馬總統的時期」，重北輕南，忘記台中就是當時的情況；可是蔡政府前瞻建設的時候就不是這樣，每單位人口所用的錢，第1名是馬祖，第2名是台東縣，第3名是南投，前瞻建設的經費完全不分藍綠。

陳建仁說，前瞻建設預算在立法院要通過的時候，在野丟麵粉、丟水球說「這個是錢坑」，但他到每一個縣市去的時候，很多的縣市都說「謝謝前瞻建設」，讓他們能夠防洪，有很多學校的建設。有一些立委當時在丟水球、麵粉的，當了縣長以後又說要前瞻建設的計畫來做，所以不要為了政治、為了反對而反對，講一些違背自己內心的話。

陳建仁說，他常講中央和地方要合作，但他記得有一個縣市要選舉時說立委沒有認真爭取，但是這個計畫是要由市政府提出來的，那怎麼會怪到立委？選舉快到話都是亂說，這樣不是很好的做法，誠實是最好的政策，他也希望在台灣自由、民主發展的情況下，誠信一定要成為大家最重要的一個美德。

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