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蔡總統關心能登半島強震：日本有事 就是台灣有事

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

日本能登半島日前發生強震，造能災損蔡英文總統今天在社群平台以日文表達慰問。蔡總統指出，台灣和日本會在最需要幫助的時刻，像家人一樣，對彼此伸出援手。日本加油，也期盼日本災區能早日恢復正常生活。

蔡總統說，日本有事，就是台灣有事。我國政府已經宣布捐贈6000萬日圓，協助日本政府救援石川縣能登島震災及重建。今天開始，我國政府也開設賑災專戶，讓台灣民眾捐款，為日本盡一份心力。

蔡總統也在日本首相岸田文雄的社群平台以日文留言，「願日本平安，願日本災區早日恢復正常生活。」

日本 蔡英文 災損 強震

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