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被問台大拔管案講多遍不累？ 管中閔指1目的：何累之有

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
管中閔表示，能讓更多人知道當年大學自治如何遭受迫害，「我樂此不疲，何累之有？」本報資料照片
管中閔表示，能讓更多人知道當年大學自治如何遭受迫害，「我樂此不疲，何累之有？」本報資料照片

台大前校長管中閔昨天下午和作家楊渡去台中演講兩人合著的「大學的脊梁」相關故事，管中閔在臉書表示，來參加的人還是一樣熱情。現場有人發問，「講了這麼多遍會不會累了？」他說，能讓更多人知道當年大學自治如何遭受迫害，「我樂此不疲，何累之有？」

管中閔與楊渡合著「大學的脊梁」一書，記錄台大拔管案。名列博客來去年的年度百大排行榜，人文社科書籍的第2名。

管中閔過去在臉書除了介紹「大學的脊梁」一書，多為紀錄生活點滴，日前因不滿民進黨總統候選人賴清德辯論會談及卡管案，自稱管中閔能當台大校長，是他行政院長任內核定，引起管中閔接連發文批賴清德、蔡英文總統。

台中市立委候選人廖偉翔昨邀管中閔和楊渡演講，管中閔說，「如果今天還說對我有所幫助，可能認為全台灣人民都是弱智或喪失記憶」。

管中閔 台大 賴清德 蔡英文 廖偉翔 辯論會

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