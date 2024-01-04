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5年未道歉！被控抄襲學生論文 管中閔爆氣「不想聽到他的名字」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
管中閔今到台中演講，提起拔管往事，幾度爆氣。記者劉柏均／攝影
管中閔今到台中演講，提起拔管往事，幾度爆氣。記者劉柏均／攝影

2018年台灣大學校長遴選事件「拔管案」再度成為熱門話題，教育部指此案有嚴重瑕疵，拒發管中閔聘書，但教育部的作為也遭到台大師生、大學校長強烈質疑，管中閔出書詳述事件及心路歷程。管今在台中演講，提到民進黨立委張廖萬堅當時公開「抹黑管中閔論文抄襲」一事，時隔5年，管中閔仍憤怒直言「自翊教育立委，不該侵害大學自治」。張廖萬堅陣營表示「選舉口水，不回應」。

台中市第四選區立委侯選人廖偉翔今天邀「大學的脊梁」作者楊渡與管中閔演講，楊渡指出，執政黨不惜動用政治力量、扭曲學術尊嚴堅持「拔管」，台大校長遴選委員會不為所動，遴選委會員主委、前校長陳維昭被邀與蔡英文總統談此事，但陳維昭扛住壓力，不同意再開遴選委員會，更改決定。

楊渡說，管中閔當時不堪綠營攻擊與抹黑，對身心造成極大打擊，健康情形急速惡化。管中閔感嘆，他身在學術界、教育界人士，對名譽看得最重，有些人被指控抄襲，完全不以為意，只發一紙聲明就輕輕帶過。

書中提到，管中閔對各種抹黑還能忍受，唯獨對立委張廖萬堅在立法院開記者會，指控管中閔與暨南大學教授陳建良涉嫌「不當引用」暨大研究生碩士生的論文，十分在意。

事實是，這名研究生是陳建良指導的學生，基於好意，把他和管中閔的架構性初稿提供給學生參考。但張廖萬堅指控管中閔抄襲學生論文，違背學倫。管中銘說，對學人來說，學術清譽是比生命還珍貴的重中之重，但張廖等人顛倒是非，「存心害人」是可忍孰不可忍，

管中閔指控立委張廖萬堅，對他發起最惡劣的抹黑，標榜「教育立委」卻跟著民進黨侵害大學自治，「根本不夠格被稱作教育立委」。張廖陣營對管中閔以上說法，僅表示「選舉口水，不回應」。

張廖萬堅日前也到台中地檢署按鈴控告廖偉翔，指廖以抹黑文宣及派報廣發紙本等方式，抹黑他「論文抄襲、護航萊豬、護航政府貪汙」等不實文宣內容。管中閔現場聽說此事，露出驚訝表情，直呼「 應該我去告他比較合理吧」，他說，張廖萬堅時隔5年仍未向他道歉，管中閔直呼「不想再聽到這個人的名字」。

管中閔今到台中演講，提起拔管往事，幾度爆氣。記者劉柏均／攝影
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管中閔 張廖萬堅 論文抄襲

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