數位部推政府數位服務巡航健檢 聚焦民生關鍵資訊系統
行政院長陳建仁今天在行政院會聽取數位發展部「政府數位服務巡航健檢辦理情形」報告後表示，今年數位部將優先聚焦民生關鍵資訊系統健檢及效能異常事件處理，擴大推動「政府數位服務巡航健檢」工作，完善我國數位韌性。
數位部表示，2023年已優先選擇具民生關鍵資訊系統的政府機關，完成13個政府機關的23個資訊系統的數位巡航健檢作業，今年將優先聚焦民生關鍵資訊系統健檢及效能異常事件處理。
陳建仁指出，現今許多國家透過數位方式提供政府服務，而政府資訊系統一旦停止運作，會造成民眾生活不便，因此數位部積極辦理「政府數位服務巡航健檢」，除了找出可資改善之處，即刻調整修正，同時也確保我國遭逢緊急情況時，政府資訊服務能持續維運，儘早恢復提供必要服務。
陳建仁表示，去年數位部已優先選擇具民生關鍵資訊系統的政府機關，從設計面、執行面與管理面提供改善建議，偕同專家團隊完成13個政府機關的23個資訊系統的數位巡航健檢作業，以幫助政府數位服務更妥適因應疫後經貿環境及地緣政治影響下的全球風險與挑戰，維持我國社會安全的穩定。
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