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賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

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賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部長薛瑞元說，原則上要高端同意才公開合約。本報資料照片
衛福部長薛瑞元說，原則上要高端同意才公開合約。本報資料照片

高端疫苗近日再度被討論，民進黨總統候選人賴清德贊成公開合約，高端公司發言人回應，如要解密，應一視同仁、一起解密所有疫苗供應合約，衛福部長薛瑞元說，因為高端情況特殊，近期會和高端討論，盡量說服他們公開，其他疫苗則沒有什麼被質疑，原則上還是會在高端同意的情況下公開，沒有預設立場。

高端疫苗採購合約封存30年，成為日前總統候選人辯論會的交鋒重點之一，賴清德表態贊成應該要公開，因為高端的價格已公布，立法院已調閱過，監察院也已審議過，認為人民有知的權利，也可以避免不斷惡意的攻擊，公開是符合社會公義的。

薛瑞元說，最近才會跟高端公司討論到公開合約相關事宜，至於是否如高端所要求，要一次公開所有廠牌的疫苗合約，「這個要溝通，因為其他疫苗好像沒有人在質疑，他（指高端）的情況比較特殊」。

薛瑞元說，原則上要高端同意才公開，同意了就沒有所謂保密同意問題，對於是否代表，高端不同意就強硬要求，則沒有預設立場，還是要盡可能說服他們。

高端公司發言人李思賢日前表示，高端是上市櫃公司，一向都要遵守跟政府之間簽訂的合約與法律規範，要解密也要雙方都同意，但包括BNT、莫德納、AZ等所有新冠疫苗供應商，大家都簽有保密條款，是不是要一起解密？

「天秤上要公平對待每一家公司，不能大家懷疑我就一直要我解密」，李思賢表示，高端公司是上市櫃公司、有4萬股東，還是要維持股東權益和投資者心聲，應當要好好思考，而且高端也僅僅採購500萬劑，其他國外供應商採購數千萬劑、金額更龐大，選舉期間大家都會有很多想法，但全民更關心的是政府的資源跟資金運用，有沒有合理、共同攤開來大家一起檢視。

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