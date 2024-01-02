友邦馬紹爾群島選出新總統 外交部：將率團訪問祝賀

我國友邦馬紹爾群島共和國當地時間1月2日上午推選新任總統，我駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌代表我國向新總統祝賀，轉致蔡英文總統賀電。外交部表示，近期派遣總統特使率慶賀團訪問，當面向新任總統海妮及新內閣閣員表達祝賀。

外交部說，馬紹爾群島共和國去年11月20日舉行國會大選，當地時間今年1月2日上午舉行新國會第45屆會期開議，及33席新當選參議員就職宣誓，隨即由參議員推選前總統暨參議員海妮（Hilda C. Heine）為新任總統。

外交部指出，駐馬紹爾群島共和國大使夏季昌已於第一時間代表我國政府與人民，向新任海妮表達誠摯祝賀，轉致蔡英文總統賀電；我國近期派遣總統特使率慶賀團訪問馬國，當面向海妮及新內閣閣員表達祝賀。

外交部表示，我國政府祝賀馬紹爾群島共和國人民以具體行動實踐民主制度，以公開、透明及和平的民主程序完成大選，展現對民主、自由、平等普世價值的堅持。中華民國台灣身為馬國堅實友邦，將持續與馬紹爾群島共和國在糧食安全、醫療衛生、基礎建設、氣候變遷調適、婦女賦權等領域攜手合作，深化兩國邦誼，共同維護太平洋地區的和平、穩定及繁榮。

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