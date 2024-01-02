快訊

林靖恩被爆行為失控 砸壞電視嗆飯店人員「有種報警」

汐止公車總站驚傳氣爆！修公車氣壓避震器突爆裂 技師、司機雙掛彩

張誌家在大陸猝逝 慢壘球隊老闆：張曾說頭痛手使不出力

管中閔：台灣成為吸引世界各國軍火販子的地方

聯合報／ 記者陳智華許維寧╱台北即時報導
台大前校長管中閔在臉書分析陳水扁、馬英九及蔡英文三位總統兩岸經貿發展。本報資料照片
台大前校長管中閔在臉書分析陳水扁、馬英九及蔡英文三位總統兩岸經貿發展。本報資料照片

總統蔡英文1日上午在總統府發表任內最後一次元旦談話，指出經過八年，現在的台灣，是世界認識的台灣。現在的台灣，也是吸引世界的台灣。台大前校長管中閔稍早在臉書發文指出，但世界認識的台灣，卻是《經濟學人》所說 「世界上最危險的地方」 (The Most Dangerous Place on Earth)。既然危險，台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。

管中閔分析陳水扁、馬英九及蔡英文三位總統的兩岸經貿發展，他指出，2000年迄今，台灣歷經三位總統與不同政策，兩岸經貿持續快速增長。台灣對陸（含香港）出口增長5倍，民進黨認為這代表大陸非常需要台灣。但同時期台灣自陸（含香港）進口則增長近10倍，這是否代表台灣更需要大陸？

管中閔指出，更仔細的看，2001-2008 陳水扁總統時期，台灣對陸出口增長最快（平均成長率14.4%），其次是 2017-2022 蔡英文總統時期 (9.3%)，最慢的反而是 2009-2016 馬英九總統時期 (2.5%)。

不僅出口如此，他表示，台灣自大陸進口增長最快的還是陳水扁總統時期 (19.5%)，其次蔡英文總統時期 (11.5%)，最慢的仍是馬英九總統時期 (5.8%)。管中閔指出，民進黨並未試圖擺脫對大陸經濟的依賴；馬英九總統時期已趨緩的兩岸經貿，在蔡英文總統時期又熱火朝天燒了起來。

管中閔指出，蔡英文最近說「現在的台灣，是世界認識的台灣，也是吸引世界的台灣」。但世界認識的台灣，卻是《經濟學人》所說「世界上最危險的地方」。既然危險，台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。

蔡英文 馬英九 管中閔

延伸閱讀

管中閔挺侯友宜：正直有胸襟 哪是那些嘴砲英雄可比

蔡英文稱憲法九二共識連結是風險 趙少康：怎去認同習近平

管中閔再批賴清德 「色變振恐」亦不過秦舞陽之流爾

影／管中閔不滿賴清德卡管案回應 侯友宜批賴：虧你還是台大人

相關新聞

管中閔：台灣成為吸引世界各國軍火販子的地方

總統蔡英文1日上午在總統府發表任內最後一次元旦談話，指出經過八年，現在的台灣，是世界認識的台灣。現在的台灣，也是吸引世界...

賴清德台南本命區氣勢不如以往 老主委出面整合能催出票？

總統大選最後兩周，台南市是民進黨總統候選人賴清德的本命區又是新潮流大本營，但這回支持者卻顯得冷淡，深綠鐵票區氣勢不如以往，推判幕後兩大原因，除光電黑金涉入議長賄選案重創清廉形象，後有三大派系劍指下屆市長寶座而心思各異，賴驚覺票恐怕催不出來，傳出請出老主委出面整合，盼同志以大局為重。 綠營也觀察到，先前藍白打「賴皮寮」未能見好就收，反讓綠營拉出國民黨總統候選人侯友宜的陽明山套房爭議、民眾黨總統候選人柯文哲的農地違法使用的延長賽，讓賴獲得些許同情而回穩。

喊藍白6點協商仍算數 侯拋組「聯合政府」是另類棄保？

選戰開始倒數，棄保操作也開始出現，希望能在投票關鍵時刻正式發酵。 國民黨總統候選人侯友宜的聲勢，暫時領先民眾黨總統候選人柯文哲，只是，在野陣營的選票仍然分裂，恐怕仍不足以扳倒民進黨總統候選人賴清德，除非票源能夠集中在一組候選人身上。

藍委控股東有千位民進黨員 高端：無從查證

國民黨立委公布吹哨者提供的股東名單，質疑其中民進黨籍超過千人，高端表示，對此感到錯愕與不解，亦無從回應其真偽，高端疫苗為...

從中華民國災難到中國最不喜歡的人 賴清德接連爭議發言有何盤算？

民進黨總統候選人賴清德近日自陷「中華民國（憲法）是災難」泥淖，讓他在過去一段時間操作許久，想要淡化其「台獨工作者」標籤的努力幾乎付之一炬。不過，他昨天「變本加厲」，呼籲選民支持中國最不喜歡的候選人高票當選，直接挑戰部分選民內心對台海衝突的恐懼，究竟他在打什麼算盤？

日本強震造成僑民受困 外交部：人員平安、已提供協助

日本石川縣能登地區在台北時間1月1日下午3點10分左右發生芮氏規模7.6強震，外交部指出，有一名女性僑民傳出受困情況，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。