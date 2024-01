管中閔：台灣成為吸引世界各國軍火販子的地方

總統蔡英文1日上午在總統府發表任內最後一次元旦談話,指出經過八年,現在的台灣,是世界認識的台灣。現在的台灣,也是吸引世界的台灣。台大前校長管中閔稍早在臉書發文指出,但世界認識的台灣,卻是《經濟學人》所說 「世界上最危險的地方」 (The Most Dangerous Place on Earth)。既然危險,台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。

管中閔分析陳水扁、馬英九及蔡英文三位總統的兩岸經貿發展,他指出,2000年迄今,台灣歷經三位總統與不同政策,兩岸經貿持續快速增長。台灣對陸(含香港)出口增長5倍,民進黨認為這代表大陸非常需要台灣。但同時期台灣自陸(含香港)進口則增長近10倍,這是否代表台灣更需要大陸?

管中閔指出,更仔細的看,2001-2008 陳水扁總統時期,台灣對陸出口增長最快(平均成長率14.4%),其次是 2017-2022 蔡英文總統時期 (9.3%),最慢的反而是 2009-2016 馬英九總統時期 (2.5%)。

不僅出口如此,他表示,台灣自大陸進口增長最快的還是陳水扁總統時期 (19.5%),其次蔡英文總統時期 (11.5%),最慢的仍是馬英九總統時期 (5.8%)。管中閔指出,民進黨並未試圖擺脫對大陸經濟的依賴;馬英九總統時期已趨緩的兩岸經貿,在蔡英文總統時期又熱火朝天燒了起來。

管中閔指出,蔡英文最近說「現在的台灣,是世界認識的台灣,也是吸引世界的台灣」。但世界認識的台灣,卻是《經濟學人》所說「世界上最危險的地方」。既然危險,台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。

商品推薦