管中閔：台灣成為吸引世界各國軍火販子的地方
總統蔡英文1日上午在總統府發表任內最後一次元旦談話，指出經過八年，現在的台灣，是世界認識的台灣。現在的台灣，也是吸引世界的台灣。台大前校長管中閔稍早在臉書發文指出，但世界認識的台灣，卻是《經濟學人》所說 「世界上最危險的地方」 (The Most Dangerous Place on Earth)。既然危險，台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。
管中閔分析陳水扁、馬英九及蔡英文三位總統的兩岸經貿發展，他指出，2000年迄今，台灣歷經三位總統與不同政策，兩岸經貿持續快速增長。台灣對陸（含香港）出口增長5倍，民進黨認為這代表大陸非常需要台灣。但同時期台灣自陸（含香港）進口則增長近10倍，這是否代表台灣更需要大陸？
管中閔指出，更仔細的看，2001-2008 陳水扁總統時期，台灣對陸出口增長最快（平均成長率14.4%），其次是 2017-2022 蔡英文總統時期 (9.3%)，最慢的反而是 2009-2016 馬英九總統時期 (2.5%)。
不僅出口如此，他表示，台灣自大陸進口增長最快的還是陳水扁總統時期 (19.5%)，其次蔡英文總統時期 (11.5%)，最慢的仍是馬英九總統時期 (5.8%)。管中閔指出，民進黨並未試圖擺脫對大陸經濟的依賴；馬英九總統時期已趨緩的兩岸經貿，在蔡英文總統時期又熱火朝天燒了起來。
管中閔指出，蔡英文最近說「現在的台灣，是世界認識的台灣，也是吸引世界的台灣」。但世界認識的台灣，卻是《經濟學人》所說「世界上最危險的地方」。既然危險，台灣於是成為吸引世界各國軍火販子的地方。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言