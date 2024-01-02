日本強震造成僑民受困 外交部：人員平安、已提供協助

日本石川縣能登地區在台北時間1月1日下午3點10分左右發生芮氏規模7.6強震，外交部指出，有一名女性僑民傳出受困情況，但目前已抵達避難所，駐大阪辦事處亦協助提供災區資訊，助她早日回歸住所。

針對日本發生強震，外交部今表示，外交部於震後立即指示我國駐大阪辦事處瞭解災情及國人受困狀況。外交部指出，我國觀光客、僑胞及留學生目前並無傳出傷亡情形，但有一名僑民受困。據了解，該僑民因強震導致家中斷水斷電，生活情況匱乏，已在災後被引導到避難所安置，她主動向我駐辦事處求援，希望能獲知災區最新訊息，以判斷何時能回歸住所，我駐處也已提供協助。

此外，經駐處向各旅行社查證的最新資訊，目前我國滯留災區旅行團及人數，包括可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人，目前所有團員平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供國人各項必要協助。團客在旅行社協助下，預計可在今日搭機返國，或前往他處繼續在日行程。

另外，外交部指出，有21名自由行國人原訂1日自新潟機場搭乘虎航班機返國，因機場關閉而暫留機場。目前在機場方面安排下，將陸續轉往其他機場進行後續行程，包括11名旅客已搭車離開，前往仙台或東京成田機場、2名旅客預計前往福岡機場、3名旅客預計前往關西機場，以及5名旅客預計自新潟搭機至首爾。

外交部表示，駐日本代表處人員已前往新潟機場附近待命，將待機場聯外道路開放後，立即派員前往機場慰問並協助國人轉機或搭機返國。目前駐外同仁也已透過航空公司與國人取得聯繫。

外交部說，災區部分情況仍未完全明朗，呼籲國人暫勿前往石川縣、金澤、能登地區。至是否仍有自由行國人受困災區，駐外單位將隨時與日方相關單位密切聯繫，並隨時提供國人最新資訊。國人在當地倘需要協助，也請主動與駐日本代表處與駐大阪辦事處聯繫。

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