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台灣駐法代表處元旦升旗 百名僑胞齊唱國歌

聯合報／ 記者蕭白雪／巴黎即時報導
我國駐法代表處人員在2024年元旦大清早就到使館進行升旗演練，使館建築物上四處可見到巨幅國旗，破除外傳我駐外使館連國旗都不敢掛的誤解。 記者蕭白雪／攝影
我國駐法代表處人員在2024年元旦大清早就到使館進行升旗演練，使館建築物上四處可見到巨幅國旗，破除外傳我駐外使館連國旗都不敢掛的誤解。 記者蕭白雪／攝影

我國駐法代表處在2024年元旦當地時間舉行升旗典禮，巨幅中華民國國旗在巴黎冉冉升起，約有百名僑胞在我代表處廣場齊唱國歌，駐法代表吳志中致詞時指出，這是他駐法以來第六次主持升旗典禮，也是參加人數最多的一次。

元旦上午的巴黎雖然氣溫不到10度，但一早就有不少台灣人陸續抵達我代表處參加升旗典禮，其中不少是年輕臉孔，幾個在巴黎念書的年輕人說，看到代表處有升旗典禮的訊息而來參加；有學生說，凌晨還在香榭里榭大道上參加跨年活動到午夜，但在異國的學子來到代表處參加升旗活動、唱國歌，是第一次經驗，也有不一樣的感覺。

吳志中在致詞時則引用總統蔡英文的元旦談話指出，如果這8年世界的關鍵字是什麼，那一定有台灣。台灣是一個成功、鼓舞人心的典範。他也提到法國記者形容蔡總統過去的8年執政「政績近乎完美，只是鮮為人知」，並以近來走在巴黎街頭不時遇到的巴黎市民、軍、警、國會接待人員等各式法國民眾，都會對他喊加油，顯示法國對台支持已擴散到各階層。

吳志中表示，剛改選過的參議院，今年參與台法友台小組的參議員達到54位，創下歷史紀錄，也超過法中友台小組的38位，法國各界對台灣的支持到達另一個高峰。儘管台灣還有許多要面對的困難議題，他說：「台灣不完美，但是我堅信是世界上最好的國家之一」

由於法國是今年奧運主辦國，到處都已可見與奧運相關的廣告、牌誌，吳志中也提到今年法國將迎來伊波來自台灣的訪客，預祝巴黎奧運成功、Team Taiwan台灣隊奪牌再創新高，台法關係更加緊密與強大。

我國駐法代表處在當地時間元旦一早舉行升旗典禮，多面大幅中華民國國旗在代表處內外飄揚。記者蕭白雪／攝影
我國駐法代表處在當地時間元旦一早舉行升旗典禮，多面大幅中華民國國旗在代表處內外飄揚。記者蕭白雪／攝影
我國駐法代表吳志中主持元旦升旗典禮，談到台法關係友好更創紀錄，也期許今年巴黎奧運成功、台灣隊奪牌再創新高。　　記者蕭白雪／台北報導
我國駐法代表吳志中主持元旦升旗典禮，談到台法關係友好更創紀錄，也期許今年巴黎奧運成功、台灣隊奪牌再創新高。　　記者蕭白雪／台北報導
約百名僑胞一早在我駐法代表處內廣場參加升旗、齊唱國歌，駐法代表吳志中則致詞談台法關係將更緊密與強大。　　　記者蕭白雪／台北報導
約百名僑胞一早在我駐法代表處內廣場參加升旗、齊唱國歌，駐法代表吳志中則致詞談台法關係將更緊密與強大。　　　記者蕭白雪／台北報導

巴黎奧運 法國 元旦

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