蔡最後元旦談話 帶出世界的台灣

「無論支持或批判蔡英文，都非常感謝大家風雨同行，讓世界看到台灣！」總統蔡英文1日發表任內最後一次元旦演說，她先回顧8年來的政績，包括經濟、社會、能源、國防與外交等。蔡總統指出，在她就任的這8年，很高興擔任中華民國總統。

盼兩岸恢復永續交流

總統蔡英文1日以「八年，世界不一樣，台灣也不一樣」為題發表新年談話。蔡總統在談話中表示，近年來面臨國際通膨與全球經濟放緩的挑戰，包括俄烏戰爭尚未結束，以哈衝突也還在進行，台灣才剛經過百年大疫，這些都對國際供應鏈造成衝擊，但台灣堅持的民主不只是信仰，更是身為國際供應鏈核心，必須捍衛的價值。

蔡總統指出，台灣不再被遺忘，這8年的關鍵字是世界，這8年世界的關鍵字是台灣，國家維持現狀並啟動國防改革，在兩岸問題上不挑釁、不屈服，希望未來兩岸能儘速恢復健康、永續的交流。她說，面對威權與民主的再衝突，台灣唯一選擇是民主，我國國防預算也達到6007億，史上最高。

發展經濟並重分配

「台海和平是國際共識，也是兩岸必須要維持的責任。」蔡總統說，這也是不分朝野的共識，而8年來政府也透過厚實國力，透過前瞻基礎建設、六大核心戰略產業與加薪減稅等措施，讓台股從她上任的8113點，躍升到去年封關的17930點，台灣成為全球第21大經濟體，國家總體競爭力排行第6。

蔡總統指出，她體會到經濟成長的果實多數人無法獲得，因此也積極加薪減稅，《最低工資法》將上路，長照預算提升到800億，0到6歲預算成長超過千億，今年也將提高托育補助、私立大專院校學費補助，20萬社會住宅年底會達標，在任內還了9千億的債。

擺脫中國 走向世界

在國際貿易方面，蔡總統強調，往歐洲、新南向等地的出口都大幅成長，新南向的貿易總額超過1803億、出口額969億都創下歷史新高，中國對我國科技產品的依賴，遠高於我國對中國的依賴。我國還有韓國、美國、英國與加拿大簽訂貿易協定，擺脫前朝「先走向中國，再走向世界」的政策走向。

在能源轉型上，蔡總統指出，綠電發電量已經超過核電，能源產業還在進行中，未來要加速強化電網改善與儲能系統開發，以達成COP28再生能源發電3倍、發電效率2倍的目標。蔡總統還強調，擔任中華民國總統是她最驕傲的事情。

將台灣帶給世界

她最後感性的說，若要說為台灣做了什麼，她應該是留下了「世界的台灣」，當我國民眾與國外朋友介紹時，愈來愈多人知道台灣在哪，且包括來自烏克蘭的瑞莎拿台灣身分證，黃仁勳、蘇丰姿都回台灣佈局。而在12天就要選舉，她呼籲民眾，無論支持誰，是中華民國還是台灣派，大家都要相信民主、相信台灣。

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