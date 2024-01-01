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蔡英文：九二共識、一中原則、一國兩制是三位一體
蔡英文總統今天表示，九二共識是2000年以後才發明使用，1992年沒有這個名詞，在兩岸情勢轉變下，所謂九二共識詮釋也在改變，今天大陸領導人已經定調九二共識，是一個中國的九二共識，要推動兩岸政治協商，跟實踐一國兩制台灣方案，九二共識，一中原則，一國兩制就是三位一體的對台方案，以接受九二共識為起點，
蔡英文總統今天在總統府發表新年談話，明天是大陸國家主席習近平發布告台灣同胞書五周年，對於兩岸關係的問題，蔡總統說，或許她沒辦法改變所有政黨，但她已經某種程度讓台灣人民對兩岸關係的本質，有更深的體認跟了解。
她說，九二共識是2000年以後才被發明使用，1992年沒有這個名詞，在兩岸情勢轉變下，所謂九二共識詮釋也在改變，今天大陸領導人已經定調九二共識，是一個中國的九二共識，而且要推動兩岸政治協商，跟實踐一國兩制台灣方案，九二共識，一中原則，一國兩制就是三位一體的對台方案，以接受九二共識為起點，
蔡總統表示，如果一味附和九二共識，只會將台灣圈入中國大陸所定義的九二共識，對中華民國台灣的主權，是最大風險所在，持續以九二共識為通關密語，向台灣人民表達可以與中國大陸溝通，溝通固然重要，但以主權交換，未免也太沉重了些。
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