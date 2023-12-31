施明德傳用葉克膜 北榮院長曝最新病情：團隊全力醫治

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房搶救，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日於臉書表示，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中，但使用葉克膜出現血小板過低狀況。游自告奮勇到關渡捐血站登記，但不符捐贈資格，呼籲民眾趕緊到關渡捐血站捐血。

台北榮總院長陳威明今表示，施主席病情進步中，目前血小板的量足夠，其實不缺，謝謝各界關心，基於病人隱私，施主席相關病況細節不便透露，捐血對國家社會是好事。北榮醫療團隊會全力醫治，也請外界儘量給予空間，減少打擾。

民進黨前主席施明德目前因肝癌復發，日前被媒體人陳文茜透露正在台北榮總救治。台灣民意基金會董事長游盈隆昨於臉書再透露，可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。但他由於本身不符捐贈血小板資格，呼籲民眾到關渡捐血室預約捐血小板。

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