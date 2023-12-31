聽新聞
test
0:00 / 0:00
施明德傳用葉克膜 北榮院長曝最新病情：團隊全力醫治
民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發，狀況危急入住台北榮總加護病房搶救，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日於臉書表示，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中，但使用葉克膜出現血小板過低狀況。游自告奮勇到關渡捐血站登記，但不符捐贈資格，呼籲民眾趕緊到關渡捐血站捐血。
台北榮總院長陳威明今表示，施主席病情進步中，目前血小板的量足夠，其實不缺，謝謝各界關心，基於病人隱私，施主席相關病況細節不便透露，捐血對國家社會是好事。北榮醫療團隊會全力醫治，也請外界儘量給予空間，減少打擾。
民進黨前主席施明德目前因肝癌復發，日前被媒體人陳文茜透露正在台北榮總救治。台灣民意基金會董事長游盈隆昨於臉書再透露，可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。但他由於本身不符捐贈血小板資格，呼籲民眾到關渡捐血室預約捐血小板。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言