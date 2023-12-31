快訊

穩過的、一路開綠燈！高端董事會錄音檔流出 「疫苗不能低於700元」

施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民進黨前主席施明德傳出肝癌復發命危。本報資料照片
民進黨前主席施明德傳出肝癌復發命危。本報資料照片

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書呼籲民眾到關渡捐血站捐血，「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好」，希望願意捐血的人愈多愈好，「天佑施明德主席」。

游盈隆表示，他經可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。

他說，他昨天自告奮勇去關渡捐血站登記要捐血小板，卻被告知因逾齡、超過65歲，資格不符，幫不上忙，感到非常沮喪和挫折。「想當初，我熟識他時，我才37歲」。

「考慮再三後，我不得不在此將這消息公布」，游盈隆表示，如有熱心朋友願伸出援手，只要身體健康，年紀適當，不論是什麼血型，請盡早向位於台北市北投區的關渡捐血站連絡並預約捐血時間。電話：02-2897-1600#6141。

游盈隆表示，施主席，Nori桑，一生為台灣民主、自由、人權奮鬥打拚，坐牢超過25年，是台灣的曼德拉，對台灣社會有重大貢獻。「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好，3個、5個、10個、20個、愈多愈好。無限感激」，天佑台灣，天佑施明德主席。

捐血 施明德 游盈隆

延伸閱讀

台灣民意民調／賴蕭配32.4%、侯康配28.2% 柯盈守基本盤

施明德病情惡化 侯友宜：集氣祝禱期盼度過難關

讚侯友宜政見會表現 游盈隆：想看笑話的人已笑不出來

政見會動搖選情？游盈隆估4成受影響 「1族群」成變數：歷屆最難捉摸

相關新聞

總統辯論後TVBS最新民調 33%認為賴表現最好 侯柯各24%

2024年總統大選唯一的一場電視辯論會，昨天下午舉行，TVBS民調中心在電視辯論會後立即進行的最新調查結果顯示，候選人辯...

施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書呼籲民眾到關渡捐血站捐血，「如今他正處於生死...

從朱銘、李玟到星雲…靜心品味2023逝世名人金句

人生有如列車，駛向不同終點，曾引領風騷的人物殞落，代表一個時代消逝，也象徵另一個時代正要開啟。 歲末年終，與聯合報一起回顧2023年逝世名人留下的金句名言，撫今追昔，思索人生。

賴清德的台獨定義 取代台灣前途決議文？

總統大選辯論會上，民進黨總統候選人賴清德有關兩岸定位的主張，出現兩項爭議，一個可能是無心的錯誤，一個可能是刻意要凸顯的論...

蔣經國自認悲劇人物 下鄉才快樂

國史館昨天舉行故總統蔣經國日記的新書發表會，首批出版一九七○至一九七九年。出席學者表示，有人認為蔣經國早就有民主化規畫，...

蔣經國日記出版 學者解讀小蔣：自認是個悲劇人物

國史館出版蔣經國日記，曾追隨兩位蔣總統的蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復表示，蔣經國是一個非常講究誠信的人。他記得19...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。