施明德傳裝葉克膜「生死存亡關頭」 游盈隆拜託民眾捐血救命

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發命危，台灣民意基金會董事長游盈隆昨晚在臉書呼籲民眾到關渡捐血站捐血，「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好」，希望願意捐血的人愈多愈好，「天佑施明德主席」。

游盈隆表示，他經可靠消息來源證實，施明德正使用葉克膜與死神搏鬥中。然因使用葉克膜，出現血小板過低狀況，急需輸血。

他說，他昨天自告奮勇去關渡捐血站登記要捐血小板，卻被告知因逾齡、超過65歲，資格不符，幫不上忙，感到非常沮喪和挫折。「想當初，我熟識他時，我才37歲」。

「考慮再三後，我不得不在此將這消息公布」，游盈隆表示，如有熱心朋友願伸出援手，只要身體健康，年紀適當，不論是什麼血型，請盡早向位於台北市北投區的關渡捐血站連絡並預約捐血時間。電話：02-2897-1600#6141。

游盈隆表示，施主席，Nori桑，一生為台灣民主、自由、人權奮鬥打拚，坐牢超過25年，是台灣的曼德拉，對台灣社會有重大貢獻。「如今他正處於生死存亡關頭，能幫得上忙的人，一個也好，兩個也好，3個、5個、10個、20個、愈多愈好。無限感激」，天佑台灣，天佑施明德主席。

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