蔣經國日記出版 學者分析公務家務讓他身心俱疲、唯「這件事」使他快樂

國史館今天下午舉行蔣經國日記新書發表會，第一階段出版的日記，為1970至1979年。出席學者表示，從日記對中壢事件、美麗島事件的描述，看不出1970年代的他，有走向民主化的構想，反而對反對者視為「敗類」，必須嚴懲；另一方面也可看出，他是真正喜歡走入基層，想替民眾改善生活，甚至可說是其最大的快樂；總之其表現，可以說是符合中國傳統的「仁君」。

台大歷史系教授陳翠蓮說，蔣經國去世後，許多他的舊屬往往強調，「經國先生早就有民主化的構想」，但從蔣經國日記看來，當時的蔣經國並沒有如此打算。日記當中極少提到民主自由，呈現的比較是傳統帝王的思考方式。蔣經國在日記中表示，作為蔣中正的兒子，以及國民黨的黨員，必須要以跳火坑的精神，為國家鞠躬盡瘁；日記中他也常提及，自己用盡力氣護衛父親留下的黨國，實在是千斤重擔，非常辛苦。

陳翠蓮說，日記也可看出，蔣經國作為一位威權統治者，集大權於一身，但在權力頂峰也充滿困境。很多舊屬說蔣經國喜怒不形於色，從日記也可看出，他如同古代帝王般，極其謹言慎行，避免無意透露自身的好惡；另一方面，他又苦於沒人可以商量、分憂，經常疲憊不堪。例如日記中他經常批評黨政軍特體系的官員們，只知求權求利，經常覺得孤單，常感嘆無人可用或所用非人。在巨大工作壓力之下，他嚴重失眠，常做惡夢，必須靠安眠藥入睡。有時候他會讀父親的日記，希望從中尋求到治國的智慧。另一方面，日記也提到很多家務，釐清了不少外界的流言，但家人的紛擾，的確給他帶來很多痛苦。

陳翠蓮表示，蔣經國在擔任行政院長其間，有親民愛民的美稱，有些人批評他是裝出來，但從日記看來，這並非政治表演，而是真心喜歡走入基層。甚至可以說，公務與家務對他都太苦、都身心俱疲，唯一讓他快樂的，就是下鄉時光。他和基層民眾接觸，對他們生活困苦感到愧疚，看到民眾對他熱情歡迎，他是真的非常開心。

不過，蔣經國雖然確實愛民如子，但終究是一個傳統的「仁君」，因此展現出的兩面性是：一方面非常關心底層大眾，想改善他們生活；但對於批評他的異己者就非常厭惡，措辭也非常嚴厲，認為背後充滿陰謀詭計。日記中蔣經國寫到，討厭去立法院備詢，「又不得不予以尊重」：對於選舉，他也常覺得就是名利爭奪，感嘆難道這就是民主，但是無可奈何，還是得辦。

陳翠蓮說，蔣經國對反對勢力的態度，1977年中壢事件可說是一個分水嶺，事件對他造成不小心理傷害，甚至日記裡說想要自殺；從此他對反對勢力，就抱持較強硬態度。例如與美國斷交時，他堅持的原則，除了對外不妥協、不接受統戰，對內也對反對勢力興起設下重重防線，包括不允許台獨、不允許反對人士組黨、不贊成中央民意機構改選。在美麗島事件後的日記中曾寫到，對於「反動派」要一網打盡、斬草除根，這是為了黨國利益，不得不下此決心。

她表示，由於蔣經國的日記只寫到1979年底，從1980年起到他1986宣布將要解嚴，中間轉折的心理因素，很可惜沒法看到。從錢復回憶錄提及，1986年3、4月，時任駐美代表的錢復返國述職，兩次面見蔣總統，都提及美方期盼我方解嚴走向民主化，當時蔣經國仍表示不妥。當年9月底，民進黨宣布成立，10月蔣經國就在接受外媒訪問時，宣布即將解除戒嚴。對這中間轉折的研究，是歷史學者非常感興趣的話題。 國史館經過多方努力，將兩蔣日記帶回台入藏國史館，今天下午舉行「蔣經國日記」新書發表會。教授陳翠蓮出席座談。記者曾原信／攝影

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