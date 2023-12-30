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饒慶鈴家族基金會獲台東縣府標案 監院調查結果出爐

聯合報／ 記者古和純徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴去年競選縣長時，遭前桃園市議員王浩宇爆料，家族基金會設址在饒競選總部，且有違公職人員利益迴避法，承攬台東縣府社會處志工刊物標案。記者古和純／攝影
台東縣長饒慶鈴去年競選縣長時，遭前桃園市議員王浩宇爆料，家族基金會設址在饒競選總部，且有違公職人員利益迴避法，承攬台東縣府社會處志工刊物標案。記者古和純／攝影

前桃園市議員王浩宇於去年縣長選舉期間，臉書發文爆料，台東縣府社會處一筆70萬標案，由寶桑教育基金會以最有利標得標，而該會為縣長饒慶鈴父親饒穎奇所成立，王直指饒有自肥之嫌，向監察院提起訴願。日前監察院公告該會有違公職人員利益迴避法，判處罰金1萬7千元。

去年9月初，王浩宇在臉書指控，饒慶鈴自肥自家寶桑基金會得標縣府社會處志工刊物標案一事，當時饒慶鈴委任律師黃呈熹向台東地檢署按鈴控告王浩宇妨害名譽及企圖影響選舉。

據了解，寶桑教育基金會1月即改選董事長為聯經出版公司發行人林載爵，黃呈熹指出，王浩宇在臉書刻意引用錯誤資訊，有張冠李戴之嫌，王浩宇指稱饒慶宜係該基金會董事長，顯有錯誤。另，王浩宇所指標案，該基金會依法本得投標，並無違法。

當時，台東縣府社會處長陳淑蘭說明，該標案計畫是今年度自願服務調查研究及專刊的計畫，總金額70萬元公開招標，招標過程計僅一家廠商投標，即寶桑教育基金會，當時寶桑教育基金會董事長，已是林載爵先生，本案並未違反公務人員利益衝突迴避法，且採購方式採公開公正招標之程序。

不過，監察院公告指出，寶桑基金會是台東縣長饒慶鈴的關係人，於111年3月14日投標台東縣政府依採購法以公告程序辦理的採購案，未於交易行為前主動於投標文件內據實表明身分關係，違反公職人員利益衝突迴避法第14條第2項規定，因此予以處分。

「接受裁罰！」該基金會對外表示，但饒慶鈴透過縣府幕僚回應，此案一切依政府規定，並無不法；據悉，饒慶鈴本人曾任職該會董事長，胞妹饒慶宜掛名董事，就利益衝突迴避法明定，公職人員二等親內擔任法人董事，依法仍應遵守利益迴避規範。

寶桑基金會得標承辦台東縣府社會處的志工刊物。圖／讀者提供
寶桑基金會得標承辦台東縣府社會處的志工刊物。圖／讀者提供
去年，台東縣長饒慶鈴委任律師黃呈熹向台東地檢署按鈴控告王浩宇妨害名譽及企圖影響選舉。記者古和純／攝影
去年，台東縣長饒慶鈴委任律師黃呈熹向台東地檢署按鈴控告王浩宇妨害名譽及企圖影響選舉。記者古和純／攝影

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