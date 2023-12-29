快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

卓冠廷因「賴皮寮」爭議批新北市府 今自家也遭檢舉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
卓冠廷表示頂樓露台蓋滿當室內空間是大錯特錯，那是黑紗網。圖／卓冠廷臉書翻攝
卓冠廷表示頂樓露台蓋滿當室內空間是大錯特錯，那是黑紗網。圖／卓冠廷臉書翻攝

民進黨新北市議員卓冠廷因賴清德老家爭議，自稱「三度打臉」新北市工務局，今鶯歌自家也被檢舉一樓空地當停車場、頂樓加蓋、遮雨棚違反建築法，卓冠廷發文說自己被查水表。新北拆除大隊表示，確認今日已收到陳情，後續將派員現場勘查並調閱圖說確認，秉持「依法行政，一視同仁」的態度處理。

檢舉函直接給新北市拆除大隊，內文表示新北市鶯歌區某建號建物（卓冠廷老家）疑有將一樓法定空地圍起當車庫、頂樓露台蓋滿當室內空間、以及違規興建遮雨棚（一樓及頂樓）等情形違反《建築法》規定，依法提出檢舉敬請依法裁處。

卓冠廷得知後在臉書貼文表示「今年沒在選舉的我也被查水表了！」，他說，自己鶯歌老家在1990年我4歲多時建成，至今30幾年都住這裡無誤。這封檢舉函裡的指控，提到老家三個「疑似違法」，寫得一副自己家有大秘寶的口吻，結果卻是令人啼笑皆非。

卓冠廷回駁表示，自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。頂樓露台蓋滿當室內空間是大錯特錯，那是黑紗網。另違規興建遮雨棚頂樓根本沒有遮雨棚。

他說，實際上頂樓只有簡單的鐵架，連牆壁都沒有做，鋪上黑色紗網，很單純就是因為陽台有盆栽要防日曬還要能喝雨水而已。若市府認定頂樓陽台不能種盆栽和鋪紗網照顧植栽，會掀開以後陽台連曬衣架都不放。遮雨棚範圍到哪裡？需要不需要申請雜項執照？需要怎麼改善？會等市政府的公文。

卓冠廷回駁表示自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。圖／卓冠廷臉書翻攝
卓冠廷回駁表示自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。圖／卓冠廷臉書翻攝

卓冠廷 老家 賴清德 賴皮寮 民進黨

延伸閱讀

卓冠廷稱打臉並要提告 新北市府反嗆執政黨司法恐嚇

拿陳年剪報佐證 蘇煥智再嗆：賴清德老宅以前非現址

卓冠廷嗆聲三度打臉 新北工務局：先請賴清德勇於面對

遭卓冠廷批「定位推斷」是笑話 新北不忍反嗆不懂裝懂

相關新聞

卓冠廷因賴皮寮批新北市府 今自家也遭檢舉

民進黨新北市議員卓冠廷因賴清德老家爭議，自稱「三度打臉」新北市工務局，今鶯歌自家也被檢舉一樓空地當停車場、頂樓加蓋、遮雨...

中共介選疑雲煽動選民情緒 總統辯論侯康步步為營

總統大選將進入倒數2周最後決戰，國民黨總統候選人侯友宜、民進黨總統候選人賴清德、民眾黨總統候選人柯文哲等三方陣營除了展開最後造勢衝票競選活動，30日登場的總統候選人電視辯論及境外勢力是否介選，將成為影響最後選舉結果的關鍵因素。 30日登場的總統候選人電視辯論，對藍綠白鞏固各自支持者票源並累積最後催票動能，是選前最重要的競技場，而三方陣營的攻防，也在展現誰才是未來最適任的國家領導人。辯論會除了申論、結論，最重要的交叉詰問和媒體提問，候選人從國家治理到個人爭議，也都將攤在全民及媒體鏡頭前，接受最嚴厲的檢驗。

對判決結果不意外！黃國昌：洪耀福喬股權法院認證 蔡英文出來道歉

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自...

黃國昌爆料喬股權獲法院認證 洪耀福：將上訴捍衛清白

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年，二度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自訴...

五月天傳被施壓表態親中 檢調遇國安介選就裝聾作啞？

路透社日前援引我「國安人員」說法，指中國大陸施壓樂團「五月天」，要五月天表態支持台灣是中國的一部分，五月天所屬的相信音樂不評論，綠營強力批評，大陸國台辦強硬回應該報導是徹頭徹尾的假訊息，檢調近來傾全力查境外勢力介選，但遇國安介選卻只能裝聾作啞，當作沒看見？

陳建仁視察中華郵政物流園區 盼1加1大於2帶動地方發展

百年老店「中華郵政」轉型多元發展，在桃園市龜山區打造郵政物流園區，未來將是北台灣郵件作業中心，也與電商平台合作推廣倉儲物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。