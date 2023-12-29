卓冠廷因「賴皮寮」爭議批新北市府 今自家也遭檢舉
民進黨新北市議員卓冠廷因賴清德老家爭議，自稱「三度打臉」新北市工務局，今鶯歌自家也被檢舉一樓空地當停車場、頂樓加蓋、遮雨棚違反建築法，卓冠廷發文說自己被查水表。新北拆除大隊表示，確認今日已收到陳情，後續將派員現場勘查並調閱圖說確認，秉持「依法行政，一視同仁」的態度處理。
檢舉函直接給新北市拆除大隊，內文表示新北市鶯歌區某建號建物（卓冠廷老家）疑有將一樓法定空地圍起當車庫、頂樓露台蓋滿當室內空間、以及違規興建遮雨棚（一樓及頂樓）等情形違反《建築法》規定，依法提出檢舉敬請依法裁處。
卓冠廷得知後在臉書貼文表示「今年沒在選舉的我也被查水表了！」，他說，自己鶯歌老家在1990年我4歲多時建成，至今30幾年都住這裡無誤。這封檢舉函裡的指控，提到老家三個「疑似違法」，寫得一副自己家有大秘寶的口吻，結果卻是令人啼笑皆非。
卓冠廷回駁表示，自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。頂樓露台蓋滿當室內空間是大錯特錯，那是黑紗網。另違規興建遮雨棚頂樓根本沒有遮雨棚。
他說，實際上頂樓只有簡單的鐵架，連牆壁都沒有做，鋪上黑色紗網，很單純就是因為陽台有盆栽要防日曬還要能喝雨水而已。若市府認定頂樓陽台不能種盆栽和鋪紗網照顧植栽，會掀開以後陽台連曬衣架都不放。遮雨棚範圍到哪裡？需要不需要申請雜項執照？需要怎麼改善？會等市政府的公文。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言