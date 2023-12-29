卓冠廷因「賴皮寮」爭議批新北市府 今自家也遭檢舉

民進黨新北市議員卓冠廷因賴清德老家爭議，自稱「三度打臉」新北市工務局，今鶯歌自家也被檢舉一樓空地當停車場、頂樓加蓋、遮雨棚違反建築法，卓冠廷發文說自己被查水表。新北拆除大隊表示，確認今日已收到陳情，後續將派員現場勘查並調閱圖說確認，秉持「依法行政，一視同仁」的態度處理。

檢舉函直接給新北市拆除大隊，內文表示新北市鶯歌區某建號建物（卓冠廷老家）疑有將一樓法定空地圍起當車庫、頂樓露台蓋滿當室內空間、以及違規興建遮雨棚（一樓及頂樓）等情形違反《建築法》規定，依法提出檢舉敬請依法裁處。

卓冠廷得知後在臉書貼文表示「今年沒在選舉的我也被查水表了！」，他說，自己鶯歌老家在1990年我4歲多時建成，至今30幾年都住這裡無誤。這封檢舉函裡的指控，提到老家三個「疑似違法」，寫得一副自己家有大秘寶的口吻，結果卻是令人啼笑皆非。

卓冠廷回駁表示，自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。頂樓露台蓋滿當室內空間是大錯特錯，那是黑紗網。另違規興建遮雨棚頂樓根本沒有遮雨棚。

他說，實際上頂樓只有簡單的鐵架，連牆壁都沒有做，鋪上黑色紗網，很單純就是因為陽台有盆栽要防日曬還要能喝雨水而已。若市府認定頂樓陽台不能種盆栽和鋪紗網照顧植栽，會掀開以後陽台連曬衣架都不放。遮雨棚範圍到哪裡？需要不需要申請雜項執照？需要怎麼改善？會等市政府的公文。

卓冠廷回駁表示自己家門前從沒當過車庫，只有一堆盆栽。圖／卓冠廷臉書翻攝

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