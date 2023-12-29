對判決結果不意外！黃國昌：洪耀福喬股權法院認證 蔡英文出來道歉

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年時，2度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自訴黃誹謗罪，台北地方法院審理，今天判黃無罪。可上訴。黃國昌今天表示，對於判決結果一點也不意外，洪耀福這種為了遮醜而提起濫訴的可恥行徑，只是凸顯他的心虛。如今再遭法院判決認證。

黃國昌今天在臉書指出，在庭審過程中，洪耀福傳喚總統府國策顧問、也是小英之友會總團長秦嘉鴻為他作證，結果秦嘉鴻也證實的確有「民進黨中央喬事會議」。洪耀福的訴訟策略，令人噴飯。

黃國昌表示，秦嘉鴻身為國策顧問，竟公然在法庭上說謊。先是謊稱洪耀福在他作證前沒聯絡過他，謊言當場被拆穿；再謊稱自己與家人從未捐錢給蔡英文，再度遭到洗臉。荒唐的程度，連法官都看不下去。

黃國昌質問民進黨主席賴清德，這就是所謂用高標準面對弊案嗎？還是說，因為這群英系權貴，雖然在四年前將你打趴在地，如今要選總統需要他們幫忙，所以只能選擇噤聲。

黃國昌也問蔡英文總統，因為你的包庇縱容，洪耀福、秦嘉鴻才能如此膽大妄為，面對這種為了個人私利、踐踏國家利益的爛事，難道打算躲起來，一句道歉都不說？整起科學城物流的弊案，再度赤裸裸地展現了，民進黨的抗中保台只是口號，牟取私利才是生活。

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