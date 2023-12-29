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黃國昌爆料喬股權獲法院認證 洪耀福：將上訴捍衛清白

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
民進黨前秘書長洪耀福。圖／聯合報系資料照片
民進黨前秘書長洪耀福。圖／聯合報系資料照片

民眾黨不分區立委候選人黃國昌2021年，二度在臉書爆料民進黨前秘書長洪耀福在中央黨部介入科學城物流公司股權交易案，洪自訴黃誹謗罪，台北地方法院審理，今天判黃無罪，可上訴。洪耀福今透過聲明表示，深感遺憾，將於收到判決書後提出上訴，繼續捍衛清白努力。

洪耀福表示，關於他自訴控告黃國昌妨害名譽案件一事，雖然台北地方法院今日宣判黃國昌無罪，但從該案審理過程中黃國昌聲請傳喚的證人，於法庭上陳述的情節不但證明本人並未介入科學城物流公司股權買賣事宜，且與黃國昌於網路上所虛構之情節亦也有所不符，可知黃國昌所稱本人曾在民進黨中央黨部大喬特喬科學城物流公司股權買賣等情節，明顯是與事實不符。

洪耀福表示，不料台北地方法院無視上情，仍舊判決黃國昌無罪，他深感遺憾，「本人將於收到判決書後提出上訴，繼續捍衛本人清白之努力」。

黃國昌 洪耀福 民進黨

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