影／王鴻薇：重視教師在教育現場的管教權 籲教育部正視

國民黨立委游毓蘭、王鴻薇、林為洲、全國教育產業總工會理事長林碩杰與新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿，上午在國民黨立院黨團舉行「 誰讓校園安全網 越破越大洞？ 教育部出來面對！」記者會。吳南嬿表示，學校有安檢的目的不是要查到東西，而是要嚇阻學生帶違禁品到學校。只有學校的師生都安全的時候，老師才能放手去輔導學生。

王鴻薇表示，這次校園安全破大洞，讓孩子失去生命，是因教育部的政策讓第一線的教師管教權被限縮。教師本來就有義務和責任，去維護其他同學的安全。王鴻薇指，侯友宜政見提及校園安全檢查，是否恢復到馬政府的版本，對高級中等以下學校，對特定學生涉嫌犯罪，或攜帶相關違禁品有合理懷疑時，得以在第三人陪同下，在校園對學生進行安全檢查。呼籲教育部趕快修正這個辦法。

王鴻薇強調，教師在教育現場失去管教權時，就看到學生輕而易舉的拿出彈簧刀，讓另外一個同學失去寶貴的生命。如果教育部不能重視教育現場的管教權、不能做老師的後盾。其後果就是，讓教師自動繳械、無法管教學生。此舉，可能保障少數學生的自主權，卻犧牲了絕大多數學生在校園的安全。

國民黨團立委游毓蘭（右起）、王鴻薇、林為洲、全國教育產業總工會理事長林碩杰與新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿，上午在黨團舉行「 誰讓校園安全網 越破越大洞？ 教育部出來面對！」記者會。記者黃義書／攝影

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