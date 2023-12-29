聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／王鴻薇：重視教師在教育現場的管教權 籲教育部正視
國民黨立委游毓蘭、王鴻薇、林為洲、全國教育產業總工會理事長林碩杰與新竹縣教育產業工會理事長吳南嬿，上午在國民黨立院黨團舉行「 誰讓校園安全網 越破越大洞？ 教育部出來面對！」記者會。吳南嬿表示，學校有安檢的目的不是要查到東西，而是要嚇阻學生帶違禁品到學校。只有學校的師生都安全的時候，老師才能放手去輔導學生。
王鴻薇表示，這次校園安全破大洞，讓孩子失去生命，是因教育部的政策讓第一線的教師管教權被限縮。教師本來就有義務和責任，去維護其他同學的安全。王鴻薇指，侯友宜政見提及校園安全檢查，是否恢復到馬政府的版本，對高級中等以下學校，對特定學生涉嫌犯罪，或攜帶相關違禁品有合理懷疑時，得以在第三人陪同下，在校園對學生進行安全檢查。呼籲教育部趕快修正這個辦法。
王鴻薇強調，教師在教育現場失去管教權時，就看到學生輕而易舉的拿出彈簧刀，讓另外一個同學失去寶貴的生命。如果教育部不能重視教育現場的管教權、不能做老師的後盾。其後果就是，讓教師自動繳械、無法管教學生。此舉，可能保障少數學生的自主權，卻犧牲了絕大多數學生在校園的安全。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言