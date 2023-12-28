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外交部：台韓所得稅協定 明年元月起正式適用
為提升台韓投資環境及促進租稅公平，並深化雙方實質關係，外交部表示，台韓兩國歷經7年談判過程，雙方代表機構於2021年11月17日異地簽署「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」（ADTA），並經各自完成國內立法程序及相互通知後，該協定已於今年12月27日生效，並將於明年元月1日起正式適用，外交部對此表達誠摯歡迎。
外交部表示，台韓「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」是繼台日之後，我國與東北亞國家簽署的第2個全面性所得稅協定，為兩國企業提供更優質的投資環境，將有助進一步擴大雙邊經貿關係，增進雙方民眾福祉，營造互惠雙贏局面。
外交部指出，目前台韓互為第5大貿易夥伴，兩國晶片及資通訊產業供應鏈緊密，經貿關係活絡，民間交流頻密。本協定提供合宜減免租稅措施，正式生效後將有助提升雙方產業合作與技術交流。
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