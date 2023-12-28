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主持毒品防制會報 陳揆：強化毒品施用者出監轉銜措施

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁。圖／行政院提供
行政院長陳建仁。圖／行政院提供

行政院長陳建仁27日主持行政院毒品防制會報，請有關單位落實施用毒品者出監前調查及需求評估，並強化多重議題個案的轉銜措施，及早連結適切資源預作轉銜準備；以及積極將國內可能用於製毒的化學品，提報法務部毒品審議委員會審議討論，並妥善運用「毒品先驅原料預警平台」，積極向上溯源，斷絕製毒原料供應。

陳建仁昨天頒獎表揚緝毒有功人員，重申毒品「零容忍」態度，並聽取「當前毒品情勢分析與緝毒策略」、「毒品施用者整合性服務成果與展望（含出監轉銜網絡流程）」及「毒品先驅原料監控機制策進作為」等報告。

陳建仁指出，105年行政院提出「新世代反毒策略（106－109年）」，4年投入100億元經費防制毒品，並於110年進一步推動「新世代反毒策略2.0（110－113年）」，4年再投入約150億元經費，落實「減少毒品需求、減少毒品供給、減少毒品傷害」三減政策，以阻斷毒品物流、人流及金流，逐步達到「抑制毒品再犯」、「降低毒品新生」的雙重目標。

陳建仁再指出，今年我國與美國合作查扣第三級毒品卡痛重達175公噸，創歷史新高；初犯人口比例自106年23.2%，逐年下降至今年10月底18.7%；106年毒品在監人數占比為50%，今年10月底已降至40.8%；此外，經政府強力查緝壓制，截至今年10月底，施用PMMA及PMA強力搖頭丸死亡的人數已降為0。

陳進一步表示，此次緝毒有功的彰化地方檢察署檢察官吳文哲，不僅破獲校園販毒集團，更及時救出遭受性剝削的少女，但遺憾的是，吳文哲在今年10月中旬因不明原因在家暈倒、缺氧昏迷，至今仍在療養中。法務部長蔡清祥已在第一時間提供必要協助，他也請與會人員一同祈福、加油打氣，希望吳檢察官能盡快恢復健康，再度重回打擊犯罪行列，為國家效力。

陳建仁聽取高檢署「當前毒品情勢分析與緝毒策略」報告後表示，大麻、新興毒品氾濫，毒梟利用先驅原料製造毒品，境外走私毒品案件增加，查緝網路販毒困難度相對提高，均為目前政府在緝毒時所面臨的重大挑戰。陳建仁請有關機關參考國際標準，在毒品查獲量、毒品製販運查獲人數、施用毒品初犯人數等指標之外，評估研議是否增列其他指標。

針對衛福部「毒品施用者整合性服務成果與展望（含出監轉銜網絡流程）」報告，陳建仁表示，施用毒品者出監轉銜機制主要針對仍於監所機構內的施用毒品者，在期滿出監前6個月進行評估及轉銜準備，持續減少其對毒品的需求，防止再犯可能，以利個案復歸社會，讓社會安全網絡更為健全。

有關法務部「毒品先驅原料監控機制策進作為」報告，類鴉片等毒品先驅原料管制部分，陳建仁請法務部予以研議。

毒品 陳建仁 法務部

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