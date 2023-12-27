聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳古巴拒我入境 外交部籲暫緩前往

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
近期傳出，有台僑持中華民國護照在古巴機場，遭海關拒絕入境。圖／本報資料照片
近期傳出，有台僑持中華民國護照在古巴機場，遭海關拒絕入境。圖／本報資料照片

有台灣籍旅客日前傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕他們持中華民國護照入境。我外交部昨表示，目前已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，呼籲國人在資訊尚未釐清前，暫緩前往古巴。

外交部昨舉行例行記者會，有媒體詢問國人赴古巴護照被拒絕入境一事，外交部發言人劉永健表示，檢視古巴政府網頁資訊，目前尚未見到限制我國護照入境的相關規定或公告，同時因為我國在古巴沒有設立代表處，外交部已指示我國兼轄古巴業務的駐哥倫比亞代表處，持續洽查本案。不過，他坦言，目前並沒有進一步資訊。

另外，劉永健也表示，外交部呼籲國人，在古巴政府資訊尚未明朗之前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴官方網站或透過航空公司等管道確認相關規定。

媒體報導，有旅客在十二月廿一日抵達古巴，但辦理入境手續時，古巴海關對其表示，已在十二月廿一日實施新規定，拒絕持有中華民國護照者入境，她成為第一位施行這項規定的旅客，最終在機場等待廿五小時後被遣返。

另有個案是加拿大台僑一家五口至古巴自助旅遊，於廿三日飛抵哈瓦那機場，但海關以「中國不承認台灣是國家」、「台灣現在跟中國關係不好了」為由，扣押護照十小時後，將他們原機遣返回加拿大。

古巴 護照 外交部

延伸閱讀

涉代辦西非國家有疑慮護照 檢警搜索移民公司、約談3人

索馬利蘭選委會主席將訪台 促進民主與選制交流

藍營批萊豬開放沒把關 外交部：過程從未犧牲國人權益

「台人無法入境古巴要中國護照才可以！」 她：當地海關還重複說了兩次

相關新聞

傳古巴拒我入境 外交部籲暫緩前往

有台灣籍旅客日前傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕他們持中華民國護照入境。我外交部昨表示，目前已請兼轄古...

陳建仁：前瞻有不同評論 但基礎建設世界排名進步很多

行政院長陳建仁出席「第23屆公共工程金質獎」頒獎典禮，感謝得獎者讓台灣的基礎建設越來越好」。陳說，蔡英文總統上任以來積極...

選前收押周典論冒3巧合 意在測試郭董「是否被嚇大的」？

因為涉嫌幫鴻海創辦人郭台銘「收購連署書」，國民黨籍的屏東縣議會議長周典論遭屏東地檢署聲押獲准。此事件除震撼地方，也產生諸多政治聯想。而偵辦、收押的時間點巧合，更引發「政治陰謀論」。而關鍵的是：由於郭台銘自宣布總統選戰退選後，迄今政治動向不明，未來不管做出甚麼選擇，都很難避免與此一事件連上關係。

公股行庫挺賴是自發行為？ 民進黨的解釋愈描愈黑

國民黨立委王鴻薇昨日舉行記者會爆料，民進黨總統候選人賴清德競選總部全國總督導卓榮泰坐鎮公股銀行群組「信賴金融」，支持民進黨選舉活動。雖然相關行庫被問及此事，都辯稱尊重且不過問同仁私人社交行為，但此事明顯有兩點不妥，難消外界疑慮。

陳建仁：新北市府發言讓礦區居民惶恐不安

行政院長陳建仁今天接受媒體聯訪，媒體詢及副總統賴清德老家爭議，侯友宜批過去閣揆對礦區居住權都未回應的問題表示，已請內政部...

古巴拒中華民國護照入境？外交部：洽查中

台灣旅客赴古巴旅遊遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕中華民國護照入境。外交部表示，已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，國人在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。