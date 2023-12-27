傳古巴拒我入境 外交部籲暫緩前往

有台灣籍旅客日前傳出赴古巴旅遊，卻遭古巴海關以新政策規定為由，拒絕他們持中華民國護照入境。我外交部昨表示，目前已請兼轄古巴業務的駐外館處洽查中，呼籲國人在資訊尚未釐清前，暫緩前往古巴。

外交部昨舉行例行記者會，有媒體詢問國人赴古巴護照被拒絕入境一事，外交部發言人劉永健表示，檢視古巴政府網頁資訊，目前尚未見到限制我國護照入境的相關規定或公告，同時因為我國在古巴沒有設立代表處，外交部已指示我國兼轄古巴業務的駐哥倫比亞代表處，持續洽查本案。不過，他坦言，目前並沒有進一步資訊。

另外，劉永健也表示，外交部呼籲國人，在古巴政府資訊尚未明朗之前，暫緩前往古巴，或事前先洽查古巴官方網站或透過航空公司等管道確認相關規定。

媒體報導，有旅客在十二月廿一日抵達古巴，但辦理入境手續時，古巴海關對其表示，已在十二月廿一日實施新規定，拒絕持有中華民國護照者入境，她成為第一位施行這項規定的旅客，最終在機場等待廿五小時後被遣返。

另有個案是加拿大台僑一家五口至古巴自助旅遊，於廿三日飛抵哈瓦那機場，但海關以「中國不承認台灣是國家」、「台灣現在跟中國關係不好了」為由，扣押護照十小時後，將他們原機遣返回加拿大。

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