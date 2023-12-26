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藍營批萊豬開放沒把關 外交部：過程從未犧牲國人權益

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨立委候選人徐巧芯26日舉行記者會，批民進黨副總統候選人蕭美琴在擔任駐美代表期間，與美方討論開放萊豬時，未提及採取豬肉原產地強制標示的措施，駐外單位還在事後讓步。對此，外交部表示，記者會所提內容，屬駐外單位在協商溝通的過程，並非結果。圖／本報資料照片
國民黨立委候選人徐巧芯26日舉行記者會，批民進黨副總統候選人蕭美琴在擔任駐美代表期間，與美方討論開放萊豬時，未提及採取豬肉原產地強制標示的措施，駐外單位還在事後讓步。對此，外交部表示，記者會所提內容，屬駐外單位在協商溝通的過程，並非結果。圖／本報資料照片

國民黨立委候選人徐巧芯說，民進黨副總統候選人蕭美琴擔任駐美代表期間，與美方討論開放萊豬時，未提及採取豬肉原產地強制標示的措施，駐外單位事後讓步。外交部表示，記者會所提內容，屬駐外單位協商溝通的過程，並非結果。

徐巧芯舉行記者會，她表示，蕭美琴擔任駐美代表期間，溝通開放美國萊豬進口台灣時，未與美方表明採取豬肉原產地強制標示，最後蔡政府在宣布政策時，表明會標示原產地，遭到美國豬肉生產協會（NPPC）抗議，恐衝擊美豬輸台，外交部駐外人員收到抗議後，又讓步退縮。

外交部發言人劉永健說，徐巧芯記者會的內容，都是駐外單位與各方協商溝通的過程，並非最後的結果，重點是駐外單位在交涉過程中，從未犧牲國人權益。

劉永健表示，美國豬肉開放至今，衛福部食藥署已多次重申豬肉原產地標示的規定，政府及駐外單位從未屈服各方壓力讓步。

他說，外交工作應不分黨派，反對黨特定候選人為了拚聲量搏版面，刻意多次以不實言論傷害駐外團隊，外交部表示譴責。

美國豬肉 外交部 記者會

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